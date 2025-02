Nenhuma mulher entra na lista dos 100 atletas mais bem pagos do mundo

Cristiano Ronaldo novamente liderou a lista dos atletas mais bem pagos do mundo, com renda total de US$260 milhões (R$ 1,5 bilhão) em 2024, de acordo com o site de notícias do setor esportivo Sportico, mas nenhuma mulher ficou entre os 100 primeiros colocados.

Os 100 primeiros da lista, que foi dominada por nomes do futebol, da NBA, da NFL, do golfe e do boxe, ganharam cerca de US$6,2 bilhões em renda total no ano passado. O valor inclui US$4,8 bilhões em salários e prêmios em dinheiro e US$1,4 bilhão em patrocínios.

A tenista norte-americana Coco Gauff, ex-campeã do U.S. Open, foi a atleta feminina que mais ganhou no ano passado, com US$30,4 milhões, bem abaixo do quarterback do Minnesota Vikings Daniel Jones, que ficou em 100º lugar no ranking, com uma renda total de US$37,5 milhões.

O lucrativo contrato de Cristiano Ronaldo com o time de futebol Al-Nassr, da Arábia Saudita, garantiu que ele mantivesse o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo depois que se transferiu para a liga saudita em dezembro de 2022.

O Sportico disse que o atacante português, que completou 40 anos na semana passada, ganhou US$215 milhões em salários, além de US$45 milhões em patrocínios.

Cristiano Ronaldo está tão à frente dos outros atletas do mundo que Stephen Curry, do Golden State Warriors da NBA, que aparece em segundo lugar na lista, ganhou US$153,8 milhões -- mais de US$100 milhões a menos do que o jogador de futebol cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

O boxeador britânico Tyson Fury, que perdeu para o ucraniano Oleksandr Usyk em um confronto de pesos-pesados em dezembro, ficou em terceiro lugar na lista, com US$147 milhões.

Os cinco primeiros lugares da lista são completados pelo capitão argentino do Inter Miami, Lionel Messi, com US$135 milhões, e pelo ala do Los Angeles Lakers LeBron James, com US$133,2 milhões.

O top 100 é composto por atletas de oito esportes e provenientes de 27 países.

Embora nenhuma mulher tenha figurado na lista em 2024, já houve outras atletas que teriam entrado na lista no passado.

A revista de negócios Forbes disse que a tenista japonesa Naomi Osaka, quatro vezes campeã de Grand Slams, foi a atleta feminina mais bem paga do mundo em 2022 depois de receber US$57,3 milhões em prêmios em dinheiro e patrocínios.

A grande tenista aposentada Serena Williams, que ganhou 23 títulos de Grand Slam, recebeu US$41,8 milhões em 2021, de acordo com a Forbes. A norte-americana se aposentou do esporte em 2022.

