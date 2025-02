Rodrygo quer ficar no Real Madrid após interesse de clubes sauditas

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, disse que está grato pelo interesse de outros clubes, mas que quer permanecer na equipe de LaLiga por muitos anos.

Rodrygo marcou 12 gols e deu oito assistências em 31 jogos pelo Real em todas as competições nesta temporada, e o brasileiro de 24 anos teria recebido ofertas lucrativas no meio da temporada de clubes da liga da Arábia Saudita.

"Os termos das ofertas [da Arábia Saudita] são mais do trabalho do meu pai, que é meu agente, e do clube. Não sei muito sobre os detalhes. Estou muito grato pelo fato de haver interesse de outros clubes", disse Rodrygo aos repórteres na segunda-feira (10). "Estou muito feliz aqui. Estou aqui há muito tempo. Eu sempre digo que jogar com esta camisa na Liga dos Campeões é muito especial."