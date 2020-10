“Sempre coloquei pressão sobre mim mesmo”, diz Anthony Davis

O jogador do Los Angeles Lakers Anthony Davis esperou toda sua carreira para chegar às finais da NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) e, no jogo 1, na última quarta (30), ele mostrou que está se esforçando ao máximo.

Maior pontuador na vitória do Lakers sobre o Miami Heat por 116 a 98, Davis somou 34 pontos, nove rebotes e cinco assistências, adicionando peso ao formidável ataque do time de Los Angeles.

“Obviamente [eu] quero estar lá e jogar bem […]. Sempre coloquei pressão sobre mim mesmo”, disse Davis aos repórteres. “Você acaba sentindo adrenalina antes porque está tão animado apenas por estar aqui e fica pronto para ir lá e jogar”, declarou.

Davis se transferiu para o Lakers em meados do ano passado, após um desentendimento público com o New Orleans Pelicans, que o contratou em 2012. Assim, ele juntou forças, em Los Angeles, com o astro LeBron James.

Embora o desempenho de Davis tenha impressionado muitos, LeBron, de 35 anos, que busca o quarto título da NBA este ano, disse que é simplesmente o que espera de seu companheiro de equipe.

“Ele está se preparando para este momento durante toda a temporada. Estou feliz por estar na mesma quadra com ele e com o mesmo uniforme”, afirmou LeBron. “Ele foi, mais uma vez, uma força em todas as facetas do jogo, ofensivamente e defensivamente”, afirmou o craque.

O Lakers enfrenta o Heat no jogo 2 das finais da NBA na próxima sexta-feira (2).