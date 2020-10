Série B: lanterna Oeste encara o Operário-PR na Arena Barueri

Oeste e Operário abrem a 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (5). O confronto vai acontecer na Arena Barueri, na cidade de Barueri (SP), às 20h. Os donos da casa estão na lanterna da competição, com apenas seis pontos conquistados. Já os visitantes são o nono, com 18.

A primeira e única vitória do Rubrão aconteceu na nona rodada, quando venceu em casa, de virada, o CSA por 2 a 1. Nos outros três jogos acumulou três empate e nove derrotas. Os números também mostram a fragilidade dos paulistas no campeonato. Com 25 gols sofridos, é a defesa mais vazada. Além disso, empatado com América-MG, Brasil de Pelotas, Botafogo-SP e Figueirense, o Oeste é o ataque que menos balançou a rede dos adversários, tendo marcado nove no total.

Com apenas seis pontos conquistados, o Rubrão tem cinco a menos que o vice-lanterna Guarani. Se fizermos um comparativo com o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Figueirense, que tem 13, a distância é de sete pontos.

Hoje é dia de Fantasma na Arena Barueri. Pela 14º rodada do @BrasileiraoB__, vamos enfrentar o @OesteFC_Barueri! E você acompanha a mais uma partida do alvinegro de Vila Oficinas pelos microfones da Rádio OFEC, a partir das 19h30, no Facebook e no Youtube 👻⚫⚪ pic.twitter.com/ZpvsKot5ig — Operário Ferroviário (@OFECoficial) October 5, 2020

O Fantasma precisa reencontrar o caminho da boa fase, nas últimas quatro rodadas não conseguiu vencer, foram três empates e uma derrota. Na parte mediana da tabela, os paranaenses estão com uma vantagem de sete pontos do primeiro da zona de rebaixamento, o Cruzeiro, e a uma distância de cinco pontos do primeiro do G4, o Paraná. Confira aqui a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.

Rodada continua amanhã

Mais oito jogos movimentam a 14ª rodada nesta terça-feira (6). O destaque do dia será o embate entre o líder Cuiabá e o Juventude, o terceiro colocado. O jogo será realizado no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 19h15.

A rodada será finalizada somente na quinta-feira (8), com um embate de duas equipes que se encontram na zona de rebaixamento. O Cruzeiro vai receber o Sampaio Corrêa no Mineirão, em Belo Horizonte, às 18h30.