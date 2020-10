Série D: ABC empata com Central e mantém liderança de grupo 4

O ABC entrou em campo nesta terça-feira (6), diante do Central no Frasqueirão, com a possibilidade de abrir quatro pontos de vantagem para o segundo colocado do grupo 4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a equipe ficou apenas no empate em 0 a 0 e chegou a oito pontos, na liderança. Já o time de Pernambuco agora soma quatro pontos e ocupa a 7ª colocação.

Fim de jogo no #Frasqueirão :



ABC 0 x 0 Central/PE pic.twitter.com/68IBUmHOUn — ABC Futebol Clube (@ABCFC) October 7, 2020

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades. Apesar de ter a posse de bola, o time da casa encontrou muita dificuldade para concluir as jogadas. O Central até criou chances em contra-ataques, mas foi mal nas finalizações.

O Central quase abriu o placar aos 4 minutos do segundo tempo. Filipe Costa tentou de cabeça após cobrança de escanteio. O ABC respondeu aos 18 minutos, com Richardson, de cabeça, e a bola passou tirando tinta da trave.

A melhor oportunidade do confronto foi do Central, aos 35 minutos. Rafael saiu jogando errado e Leandro Costa passou para Robinho finalizar. O goleiro do ABC se recuperou e salvou o gol. No rebote, Rafael ainda conseguiu tirar a bola de Adaílson. A última chance do jogo foi do ABC, aos 39 minutos, em chute de Fabrício Bigode que não alterou o placar.

Na próxima rodada, o Central recebe o Vitória da Conquista, no próximo domingo (11) às 15h no estádio Lacerdão. O ABC enfrenta o Potiguar, no mesmo dia, às 15h30, ainda sem estádio definido.

Duelo de lanternas no Anacleto Campanella

Além de ABC e Central, São Caetano e Marcílio Dias se enfrentaram nesta terça-feira (6), em jogo adiado da 3ª rodada da Série D. As equipes buscavam a primeira vitória na competição e o empate em 0 a 0 não foi bom para ninguém.

FIM DE JOGO!!



São Caetano 0 x 0 Marcilio Dias



📷 Leonardo Lima pic.twitter.com/lvytjt36RN — adscoficial (@adscoficial) October 7, 2020

Com o resultado, o Marcílio Dias ficou na 7ª posição do grupo 8, com 3 pontos. O Azulão é o lanterna, com 2 pontos em quatro jogos. Na próxima rodada, o Marcílio Dias enfrenta o Tubarão, domingo (11) às 16h no Domingos Gonzalez. O São Caetano entra em campo na próxima quarta-feira (14), contra o Pelotas às 15h na Boca do Lobo pela 6ª rodada. A partida do Azulão da 5ª rodada contra o Novorizontino será realizada apenas no dia 28 de outubro, às 20h no Anacleto Campanella, porque o São Caetano disputa final da Série A2 do Campeonato Paulista.

