Série D: Brasiliense atropela Palmas e entra na zona de classificação

Após três jogos, o Brasiliense se reencontrou com a vitória pela Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (10), o Jacaré atropelou o Palmas por 5 a 0, no Estádio Serejão, em Brasília (DF), pela quinta rodada da primeira fase. O resultado levou o time da capital federal ao terceiro lugar do Grupo 6, com oito pontos. O clube tocantinense, superado pela quinta vez em cinco duelos, continua sem pontuar, na última posição da chave. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

A superioridade técnica e tática do Brasiliense se fez presente desde os primeiros minutos, tanto que não demorou para o gol sair. Aos 12 minutos, o meia Luquinhas foi derrubado ao entrar na área. O meia Romarinho cobrou a penalidade e abriu o placar. O Jacaré manteve o controle das ações na sequência da etapa inicial, dificultando a saída de bola do Palmas, mas sem a mesma eficiência no passe final, o que manteve a vantagem magra até o intervalo.

O Brasiliense corrigiu esse detalhe no segundo tempo. Logo aos três minutos, Luquinhas aproveitou a bobeada da zaga do Palmas e bateu na saída do goleiro Jennerson para ampliar. O meia voltou a balançar as redes seis minutos depois, em jogada parecida. Aos 19, o lateral Diogo cruzou pela direita e Zé Love marcou de cabeça. O ex-atacante do Santos ainda fez mais um aos 31, em nova assistência de Diogo, desta vez por baixo, fechando o marcador no Serejão.

"A gente vinha fazendo bons jogos, mas perdendo muitas chances e pagando o preço, sofrendo gols em bolas paradas. Hoje [sábado] era um jogo para fazermos o que fizemos mesmo: produzirmos e sermos eficientes. Isso dá moral e uma tranquilidade maior", destacou o técnico do Brasiliense, Edson Souza, após a partida.

Os dois times voltam a campo na quarta-feira (14), às 20h30 (horário de Brasília). O Palmas recebe o Gama na capital tocantinense e o Brasiliense visita o Tupynambás.

Em outra partida iniciada às 16h pelo Grupo 6, Tupynambás e Gama ficaram no 1 a 1 em Juiz de Fora (MG). O time distrital segue na liderança da chave, com 13 pontos, com os mineiros aparecendo na sequência, com nove pontos. Ainda neste sábado, às 19h30, a Caldense recebe o Villa Nova (MG), em Poços de Caldas (MG), enquanto o Bahia de Feira visita o Atlético-BA, em Alagoinhas (BA).

Confira mais resultados da Série D

Grupo 1

Ji-Paraná (RO) 0x0 Fast (AM)

Grupo 2

Santos (AP) 3x0 Baré (RR)

Grupo 3

Globo (RN) 0x2 América (RN)

Grupo 4

Jacyobá (AL) 0x0 Coruripe (AL)

Grupo 5

Goiânia (GO) 0x1 Goianésia (GO)

Real Noroeste (ES) 3x2 Vitória (ES)

Aparecidense (GO) 4x0 Águia Negra (MS)

Grupo 7

Cabofriense (RJ) 0x0 Portuguesa (RJ)

Regulamento

A Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times em cada. Os quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Os quatro classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.