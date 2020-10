Série D: Felipão estreia no Cruzeiro contra Operário-PR fora de casa

Quarto técnico a comandar o Cruzeiro nesta temporada, Felipe Scolari reestreia na Raposa na noite desta terça-feira (20), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com a missão de tirar o time mineiro da zona de rebaixamento e, quem sabe, levá-lo de volta à elite do futebol nacional. O primeiro desafio será contra o Operário-PR, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Fernando Kruger, em Ponta Grossa (PR). A primeira passagem de Felipão no Cruzeiro foi no ano 2000, quando o clube havia conquistado a Copa do Brasil.

A situação agora é bem diferente. Na 19ª posição na tabela, o retrospecto da Raposa nos últimos quatro jogos não é nada animador: foram dois empates em 0 a 0, e duas derrotas. Para o duelo desta noite, Felipão terá à disposição o lateral-esquerdo Matheus Pereira, já recuperado da covid-19. No entanto, terá de contornar as ausências de Daniel Guedes (suspenso) e o zagueiro Manoel, que cumpre isolamento social diagnóstico positivo para o novo coronavírus (covid-19).

#HOJETEMCRUZEIRO!



Na reestreia de Felipão, nosso pensamento é somente na vitória fora de casa, diante do Operário-PR!



Vamos, Cruzeiro!

Do outro lado do campo, o Operário-PR é o nono colocado na tabela, mas perdeu feio fora de casa no último sábado (17), diante do CRB, por 4 a 1. Desde 2016 à frente do Fantasma, o treinador Gerson Gusmão pode escalar esta noite o meia Thomaz, já recuperado de uma lesão muscular que o tirou dos últimos cinco jogos. No entanto, o treinador terá de contornar quatro desfalques: Tomas Bastos e Rafael Chorão estão afastados, pois testaram positivo para o novo coronavírus. Jean Carlos Jean Carlo (lesionado), e Ken (suspenso). Confira a classificação da Série B do Brasileirão.

Você fica por dentro de tudo o que acontece na partida entre Operário e Cruzeiro, a partir das 21h, na Rádio OFEC, a rádio exclusiva dos operarianos!

Outro cinco jogos abrem esta noite a 17ª rodada:

16h30 - América-MG x Brasil de Pelotas - Estádio Independência

19h15 - CSA x Botafogo-SP - Estádio Rei Pelé

19h15 - Oeste x Náutico - Arena Barueri

19h15 - Juventude x Avaí - Estádio Aldredo Jaconi

21h30 - Ponte Preta x Chapecoense - Estádio Moisés Lucarelli