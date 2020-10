Série D: Gama recebe Caldense e tenta manter 100% de aproveitamento

O Gama (DF) recebe a Caldense neste sábado (3), às 16 horas (horário de Brasília) no Estádio Bezerrão, no Gama. A partida é válida pela quarta rodada do grupo 6 da Série D do Campeonato Brasileiro, e terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

Aproveitamento 100%

Os donos da casa chegam para a partida com um retrospecto muito positivo, três vitórias em três jogos que garantiram a liderança isolada da chave, que tem o Tupynambás (MG) em segundo, com 7 pontos, o Atlético-BA em terceiro, com 6, e o Brasiliense (DF), com 4 pontos.

Além da boa campanha no torneio nacional, a equipe comandada pelo técnico Vilson Tadei, conquistou o bicampeonato candango superando o rival Brasiliense na decisão. Apesar do bom momento dentro de campo, o Periquito enfrenta uma grave crise financeira que levou os jogadores a ameaçarem uma greve no início de agosto.

Já os visitantes conseguiram quebrar uma sequência de duas derrotas no início da competição ao empatarem, na última rodada, em 0 a 0 com o Tupynambás.

Com a fraca performance até aqui, a Caldense só está à frente do lanterna Palmas, que ainda não pontuou. Logo após o jogo do meio de semana, na manhã da quinta-feira (1), a Veterana já iniciou a viagem para Brasília, local do jogo desta tarde. O grupo teve que ir ao Rio de Janeiro para pegar um voo até a capital federal.

Em relação à equipe que vai a campo, o técnico Marcus Paulo Grippi deve manter o esquema 4-4-2 usado na última partida. O goleiro João Paulo, que reestreou pela Caldense no último jogo, deve seguir como titular.

Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times cada. Os quatro melhores de cada grupo avançam ao mata-mata. Os quatro clubes classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.

Transmissão da TV Brasil

A TV Brasil transmite Gama e Caldense, ao vivo, neste sábdado, a partir das 16h (horário de Brasília). Você consegue acompanhar a TV Brasil aqui:

Veja a classificação atualizada da Série do Brasileiro.