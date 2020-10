Série D: Moto Club recebe Juventude Samas, vice-líder do Grupo 2

Embalados por sequências invictas na Série D do Campeonato Brasileiro, os times maranhenses Moto Club e Juventude Samas se enfrentam neste sábado (31), às 15h30 (horário de Brasília), pela 10ª rodada da competição. Com ambas as equipes no G-4 do Grupo 2, uma vitória pode deixar a vaga ao mata-mata bem encaminhada, restando quatro partidas para o término da primeira fase. O duelo no estádio Nhozinho Santos, na capital em São Luís, será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

O Moto Club é o quarto colocado, com 15 pontos. No limite da zona de classificação, o Papão do Norte não perde há quatro jogos e tem seis pontos de vantagem para o São Raimundo-RR, que aparece na quinta posição. Já o Juventude está em segundo lugar, com os mesmos 17 pontos do River-PI, superando o rival pelo saldo de gols (11 a 5). O clube de São Mateus (MA) defende uma invencibilidade de cinco partidas, com quatro vitórias no período.

A sequência positiva do Juventude teve início na goleada por 4 a 1 sobre o próprio Moto Club, no último dia 11, no estádio Pinheirão. O meia Márcio Diogo, com dois gols, foi o destaque do triunfo do Peixe Poraquê, que também balançou as redes com os atacantes Alexsandro e Cléber Pereira. O atacante Allan Patrick fez o gol motense no duelo, que valeu pela quinta rodada. O tropeço foi justamente o último do time de São Luís antes da atual série invicta.

No Moto Club, o atacante Henrique está recuperado de lesão. O volante Lucas Gonçalves, um dos três reforços trazidos para a Série D, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está à disposição do técnico Léo Goiano. As demais contratações - o goleiro Victor e o volante Hélder - ainda não estão regularizadas. O lateral Denílson e o atacante Ricardo Maranhão continuam no departamento médico.

Se repetir a formação que bateu o São Raimundo no último domingo (25) por 2 a 0, Léo Goiano deve mandar a campo: Saulo; Guilherme Rocha, Ferron, Martony e Wesley; Abu, Jeff Silva, Flamel e Wallace Lima; Allan Patrick e Leandro Cearense.

Do lado do Juventude, são seis ausências: uma por suspensão (o lateral Vivico, que recebeu o terceiro amarelo), quatro por lesão. Além de Márcio Diogo - herói da última vitória sobre o Moto - também estão contundidos o volante Rômulo e os atacantes Naôh e Williams, e um jogador que testou positivo para covid-19.. Há, no entanto, expectativa pelo retorno de Ancelmo, ex-jogador do Papão do Norte e contratado pelo Peixe Poraquê após o Campeonato Maranhense. O meia se recuperou de lesão e está em transição física.

Quem fica outra vez à disposição é o meia Dodá, que cumpriu suspensão na vitória por 3 a 0 sobre o Sinop-MT, também no domingo passado. O jogador pode, inclusive, ser o substituto de Vivico na lateral. Técnico interino desde a saída de Carlos Ferro, há uma semana, Cardosinho deve escalar neste sábado: Mateus; Dodá, Dedé, Betão e Chico Bala; Cleyton, Hiltinho e Alemão; Vargas, Índio e Cléber Pereira. A partir da próxima rodada, o time será dirigido por Leandro Campos, ex-treinador do Moto Club, que fechou na noite de ontem (30) com o Juventude.

Ainda neste sábado (30), também às 15h30, o Floresta-CE recebe o Guarany de Sobral-CE pelo Grupo 3. Mais cedo, às 15h, pela mesma chave, o América-RN pega o Globo-RN na Arena das Dunas, em Natal. No mesmo horário, mais três partidas movimentam a Série D. Pelo Grupo 5, o Vitória-ES mede forças com o Real Noroeste-ES na capital capixaba. Pelo Grupo 7, no Rio de Janeiro, tem Portuguesa-RJ e Cabofriense. Já o Pelotas-RS recebe o São Luís-RS, em duelo do Grupo 8.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.