Moto Club vence Sinop por 3 a 0 pela Série D

Na tarde desta quinta-feira (8), em jogo atrasado da 2ª rodada do grupo 2 da Série D, o Moto Club goleou o Sinop por 3 a 0 e se recuperou na competição. Com resultado, equipe de São Luís do Maranhão assume quarto lugar do grupo com sete pontos. O Sinop é o penúltimo com apenas uma vitória e três derrotas em quatro jogos.

VITÓRIA RUBRO NEGRA!



O Papão vence a segunda seguida em casa diante do SINOP (MT) e sobe na tabela do Grupo A2 do Brasileiro Série D.

Os gols do Moto Club foram marcados por Alan Patrick (2) e Abu. pic.twitter.com/Zj68C4FqQU — Moto Club de São Luís (@motocluboficial) October 8, 2020

A etapa inicial do jogo realizado no estádio Nhozinho Santos exigiu muito pouco dos dois goleiros. Na única jogada perigosa, os donos da casa abriram o placar. Aos 30 minutos, Jeff avançou pela direita e rolou para Alan Patrick, que, com grande ajuda do goleiro Leandro, abriu o placar.

No segundo tempo o rubro-negro maranhense ampliou aos 13 minutos. Alan Patrick aproveitou confusão após chute de Wesley de fora da área para fazer o segundo. Logo na sequência, aos 20 minutos, foi a vez de Abu marcar. Ele recebeu belo passe de Andrezinho, depois de um contra-ataque veloz dos anfitriões, e fechou a goleada.

Empate entre Guarany e Salgueiro

Em outro jogo atrasado, o Guarany de Sobral empatou com o Salgueiro em 1 a 1 pela 1ª rodada do grupo 3. O resultado acabou sendo bom para os visitantes, que seguem na liderança da chave com oito pontos em quatro jogos. Por outro lado, a igualdade foi muito ruim para os donos da casa, que permanecem entre os últimos, com quatro pontos em quatro jogos.

🇧🇬 FIM DE JOGO! O Carcará empata com o Guarany de Sobral em 1 a 1 fora de casa. O gol do Salgueiro foi marcado por Daniel Passirra ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Carcará assume a liderança do Grupo 3!



Avante, meu Carcará!👊🏻🇧🇬 pic.twitter.com/nYNNRNOEzY — Salgueiro Atlético Clube (@salgueiroacpe) October 8, 2020

Inicialmente, essa partida estava prevista para o dia 20 de setembro, mas foi adiada após jogadores do time cearense testarem positivo para o novo coronavírus (covid-19). Mesmo jogando fora de casa, no estádio do Junco, em Sobral, o Salgueiro foi melhor na etapa inicial. Assim, pulou na frente no marcador logo aos 18 minutos com gol de Daniel Passira. Porém, na etapa final, o Guarany foi ao ataque para tentar evitar uma nova derrota, e conseguiu o gol aos 48 minutos. O goleiro César saiu mal e Nilo não vacilou.

TV Brasil

No próximo final de semana a TV Brasil transmite mais duas partidas da Série D.

No sábado (10), a partir das 16h (horário de Brasília) acontece a transmissão de Brasiliense contra Palmas. Já no domingo (11), a emissora pública transmitirá, a partir das 15h, Bragantino-PA e Independente-PA.

Veja a classificação atualizada da Série D do Brasileiro.