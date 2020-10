Treze goleia Imperatriz e deixa zona do rebaixamento na Série C

Em partida da primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro adiada por causa de um surto do novo coronavírus (covid-19) na equipe do Imperatriz, o Treze goleou o Cavalo de Aço por 4 a 1 no estádio Amigão. Com o resultado, o Galo da Borborema chegou a 10 pontos, saiu da zona do rebaixamento e agora ocupa a 7ª posição do grupo A. O Imperatriz segue na lanterna, com apenas um ponto conquistado.

Final de jogo!

O Treze poderia ter aplicado uma goleada sobre o Imperatriz ainda no primeiro tempo. O Galo da Borborema foi superior, perdeu muitas oportunidades e, inclusive, desperdiçou um pênalti aos cinco minutos de jogo, com Gustavo.

A equipe de Campina Grande precisava da vitória para se afastar da zona de rebaixamento e dominou inteiramente o adversário. Os gols da etapa inicial vieram no fim. O primeiro, aos 39 minutos, em uma lambança da defesa maranhense após cobrança de escanteio de Gustavo. No minuto seguinte, Robson ampliou o marcador em um chute cruzado.

O Treze fez mais dois gols no segundo tempo. Aos 12 minutos, Gilvan finalizou com força para marcar o terceiro. Dois minutos depois, Douglas Packer recebeu bola de Tales e ampliou. O Imperatriz diminuiu a vantagem aos 33 minutos, com uma cobrança de falta de Jocinei no ângulo direito do goleiro Andrey.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima rodada, domingo (11) às 18h no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz (MA).

