Tubarão estreia em casa contra Umuarama, líder do Grupo C da LNF

Após o Joaçaba, o próximo time de Santa Catarina a jogar pela primeira vez em casa nesta edição da Liga Nacional de Futsal (LNF) é o Tubarão. Nesta sexta-feira (2), a equipe recebe o Umuarama na Arena Estener Soratto, em Tubarão (SC), às 17h (horário de Brasília), em duelo da 12ª rodada. Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), os compromissos são agendados gradativamente pela organização.

Os rivais se reencontram cerca de um mês após se enfrentarem no interior paranaense. O duelo que marcou a estreia do Tubarão e o segundo jogo do Umuarama na temporada terminou empatado em 1 a 1. O time catarinense vencia até os segundos finais, graças a um gol do pivô Ronaldo, até que o ala Augusto deixou tudo igual para o Azulão, mandante da partida no ginásio Amario Vieira da Costa.

De lá para cá, o Tubarão voltou à quadra outras duas vezes, sempre fora de casa. Até a última sexta-feira (25) a realização de partidas de futsal estava proibida em Santa Catarina, como uma medida de prevenção contra a pandemia. O time superou o Campo Mourão por 2 a 1, mas, no último dia 17 de setembro, foi goleado pelo Pato, por 5 a 1. Com quatro pontos, a equipe é a quinta do Grupo C.

O Umuarama fez valer o fator casa, já que foi o mandante em seis das sete partidas que disputou, e lidera a chave com 14 pontos. No compromisso mais recente pela LNF, no último dia 20, o Azulão derrotou a Assoeva por 3 a 2. Os paranaenses terão uma sequência de cinco jogos como visitante até o fim da primeira fase, começando pelo duelo em Tubarão.

Campeão empata

Na noite de ontem (1º de outubro), Joaçaba e Pato empataram em 2 a 2 no primeiro jogo em Santa Catarina pela edição 2020 da Liga Nacional de Futsal. A partida no ginásio do Centro de Eventos da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). O pivô Tiago Selbach colocou a equipe de Pato Branco (PR) em vantagem, mas o ala Bazzinho empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o fixo Murilo virou para o time da casa e Thiago Selbach, a três minutos do fim, evitou a derrota dos atuais bicampeões nacionais.

A igualdade levou o Pato a 11 pontos em sete jogos, ainda na vice-liderança do Grupo C, a três pontos do Umuarama. O Joaçaba, por sua vez, somou o segundo ponto na competição, mas segue sem vencer depois de cinco partidas. Confira a classificação da Liga Nacional de Futsal.

A LNF prossegue no fim de semana, com cinco jogos no sábado (3) e dois no domingo (4). Confira abaixo os confrontos (horários de Brasília).

Sábado (3)

11h - Intelli Tempersul x São José (Grupo A)

13h15 - Joinville x Carlos Barbosa (Grupo B)

15h - Praia Clube x Magnus Sorocaba (Grupo A)

18h - Jaraguá x Joaçaba (Grupo C)

20h30 - Blumenau x Cascavel (Grupo B)

Domingo (4)

11h - Assoeva x Pato (Grupo C - transmissão ao vivo na TV Brasil

19h - Campo Mourão x Umuarama (Grupo C)