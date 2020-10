Duplas de Soares e Stefani se classificam às oitavas de Roland Garros

Os brasileiros Bruno Soares e Luisa Stefani garantiram na manhã desta sexta-feira (2) vaga nas oitavas de duplas de Roland Garros, em Paris (França). O mineiro Soares e o croata Mate Pavic, superaram o monegasco Hugo Nys e do argentino Andres Molteni em sets diretos (7/5 e 6/4), após uma hora e 33 minutos de partida. Já Stefani e a norte-americana Hayley Carter se classificaram após derrotarem a eslovena Tamara Zidanšek e a japonesa Miyu Kato, em pouco mais de uma hora, com um duplo 6/2.

A dupla Soares e Pavic chegou nesta sexta (2) à sétima vitória consecutiva em torneios do Grand Slams, torneios de maior pontuação no circuito mundial. Na partida desta manhã, contra a dupla Nys e Molteni, a parceria Brasil-Croácia conseguiu duas quebras de serviço decisivas, justamente no último game de cada set. Os adversários nas oitavas serão os vencedores da partida entre o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, e a dupla formada pelo salvadorenho Marcelo Arevalo e do britânico Jonny O'Mara, com início às 11h50 desta sexta. A data e horário do jogos das oitavas ainda serão anunciadas.

As parceiras Stefani e Carter seguem embaladas. Nas oitavas, elas enfrentarão as vencedoras do jogo entre a duplas japonesa Ena Shibahara e Shuko Aoyama, e a parceria da norte-americana de Shelby Rogers com a sueca Cornelia Lister. As datas e horários da próxima fase ainda serão defindios.