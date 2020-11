Acidente grave interrompe GP do Bahrein de Fórmula 1

Um grave acidente envolvendo o piloto francês Romain Grosjean, da Haas e o russo Daniil Kvyat, da AplhaTauri interrompeu o GP do Bahrein de Fórmula 1, neste domingo (29), momentos depois da largada. Grosjean perdeu o controle do carro na terceira curva, tocou na AlphaTauri de Kvyat e bateu em cheio na barreira de proteção.

A Haas de Grosjean explodiu com o choque. Após ter ficado 29 segundos entre as chamas, o piloto conseguiu sair consciente do cokpit. Apesar da batida assustadora, as informações oficiais são de que, inicialmente, Grosjean não sofreu ferimentos graves.

“Romain está bem. Não quero fazer nenhum comentário médico, mas ele teve queimaduras leves nas mãos e nos tornozelos. Obviamente ele está abalado. Quero agradecer às equipes de resgate que foram muito rápidas. Os comissários e o pessoal da FIA fizeram um ótimo trabalho. Foi assustador”, revelou o chefe da equipe Haas, Gunther Steiner.

A equipe Haas informou que Grosjean foi levado ao centro médico do autódromo e depois transferido para um hospital próximo.

Enquanto a prova estava paralisada, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton postou uma mensagem no Twitter sobre o acidente do companheiro de pistas.

“Estou muito grato por Romain estar seguro. O risco que corremos não é brincadeira, para vocês que se esquecem que colocamos nossas vidas em risco por esse esporte e pelo que amamos fazer. Agradeço à FIA pelos enormes avanços que demos para que Romain saísse dessa com segurança”.

I'm so grateful Romain is safe. Wow... the risk we take is no joke, for those of you out there that forget that we put our life on the line for this sport and for what we love to do. Thankful to the FIA for the massive strides we've taken for Romain to walk away from that safely https://t.co/dG8AXmsbKN