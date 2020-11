Carol Meligeni vence russa e leva primeiro título de simples no ano

A brasileira Carol Meligeni conquistou o título do ITF do Cairo (Egito) neste domingo (29). Número 405 no ranking da Associação Feminina de Tênis (WTA, sigla em inglês), a paulista de 24 anos derrotou a russa Daria Mishina - 399ª no ranking da WTA e principal cabeça de chave do torneio da Federação Internacional de Tênis (ITF). Vitória da brasileira por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, após duas horas e 14 minutos de jogo.

"Foi uma boa semana, de condições difíceis de jogar aqui, mas que são iguais para todo mundo. Consegui me sobressair a cada jogo, evoluir em cada partida, isso foi importante. Nesta final, atuei super bem e consegui derrotar uma menina de quem tinha perdido em Portugal há dois meses", disse Carol, em comunicado à imprensa.

Foi o quarto título profissional de simples conquistado pela paulista, sobrinha do ex-tenista Fernando Meligeni. Antes do Cairo, ela havia sido campeã de dois ITFs em Hammamet (Tunísia) em 2016 e de um em São Paulo, no ano passado. Nas duplas, Carol obteve duas taças neste ano: as dos ITFs de Cancún (México), com a venezuelana Andrea Gámiz, e do Porto (Portugal), jogando com a espanhola Marina Bassols Ribera.

A conquista rende a Carol uma premiação de US$ 15 mil (cerca de R$ 80 mil) e 10 pontos no ranking da WTA, que será atualizado no dia 7 de dezembro.

Dobradinha a vista?

Irmão de Carol, Felipe Meligeni decide neste domingo, às 14h (horário de Brasília), o ATP Challenger de São Paulo - disputado no Clube Hípico Santo Amaro, zona sul da capital paulista - contra o português Frederico Silva, número 203 do mundo. Felipe, 306º colocado no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), busca o primeiro título de simples da carreira no nível Challenger. No individual, o brasileiro, de 22 anos, tem quatro conquistas em torneios ITF (nível abaixo do Challenger), sendo uma em 2018 e três no ano passado.

Ontem (28), o sobrinho de Fernando Meligeni foi campeão de duplas do torneio paulistano ao lado do venezuelano Luís Martínez. Eles derrotaram os brasileiros Fernando Romboli e Rogério Dutra Silva por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Foi o segundo título da parceria entre Felipe e Martínez em 2020. Na semana passada, a dupla venceu o ATP Challenger de Guayaquil (Equador).