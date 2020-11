Lei do ex: Rony lidera vitória do Palmeiras sobre Athletico-PR

Após um tropeço inesperado contra o lanterna Goiás, o Palmeiras reencontrou o caminho da vitória pela Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (28). No Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras superou o Athletico Paranaense por 3 a 0 pela 23ª rodada da competição. Com 37 pontos, o Verdão assumiu o quarto lugar, a cinco pontos do líder Atlético-MG, mas pode cair para quinto se o Internacional pontuar diante do Atlético-GO, também neste sábado, às 21h (horário de Brasília). O Furacão, com 28 pontos, saiu da metade de cima da tabela.

Os números escancaram a superioridade alviverde na partida: foram mais de 20 finalizações a gol, contra três dos rubro-negros - que tiveram encerrada uma sequência de três triunfos consecutivos na Série A. O time paranaense foi a campo repleto de desfalques pelo novo coronavírus (covid-19). Entre as ausências, estavam os goleiros Santos e Jandrei. Sem poder relacionar Mycael, 16 anos, que está com a seleção brasileira sub-17 e não foi liberado, o Athletico só teve um arqueiro à disposição: Bento, de 21 anos.

Sete minutos. Foi o que o Palmeiras - que também sofre com desfalques pela covid-19 - precisou para abrir o placar com o volante Patrick de Paula, após passe do meia Lucas Lima. O meia Gustavo Scarpa, que parou na trave e em Bento, e o zagueiro Gustavo Goméz chegaram perto. Coube a um ex-atacante do Athletico marcar o segundo do Verdão. Aos 34 minutos, após uma bola dividida pelo lateral Gabriel Menino e Bento, Rony completou para as redes.

Como a "lei do ex" é implacável, Rony ainda marcou o terceiro, desviando de cabeça uma cobrança de escanteio do meia Zé Rafael, aos quatro do segundo tempo. Superior, o Verdão se manteve no comando das ações e só não ampliou porque o atacante Gabriel Silva escorou uma bola para fora - quase na pequena área - e depois parou em outra defesa de Bento.

Palmeiras e Athletico-PR voltam as atenções aos jogos de volta nas oitavas de final da Libertadores. O Verdão recebe o Delfin, do Equador, na próxima quarta-feira (2), às 19h15 (horário de Brasilia). Na terça (1º de dezembro), também às 19h15, o Furacão visita o River Plate, da Argentina.

Outro que segue na briga pelo título é o Santos. Também neste sábado (28), o Peixe derrotou o Sport por 4 a 2 na Vila Belmiro, e foi aos mesmos 37 pontos do Palmeiras. O Alvinegro fica atrás do Verdão pelo saldo de gols e encerrará a rodada na zona de classificação para a próxima edição da Libertadores. O Leão, com 25 pontos, está em 16º e pode cair para o Z-4 se o Vasco superar o Ceará nesta segunda-feira (30), às 18h. O duelo marcou a volta do técnico Cuca ao banco de reservas santista, após se recuperar da covid-19.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ⚪⚫#AMaréTáPraPeixe, nação santista! Santos faz 4 a 2 no Sport Recife e continua subindo no #Brasileirão. Os gols santistas foram marcados por Marinho, Lucas Braga, Bruno Marques e Soteldo! pic.twitter.com/S0MbIVrFyh — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 28, 2020

O Santos abriu 2 a 0 em apenas 11 minutos, com gols dos atacantes Marinho (em pênalti polêmico) e Lucas Braga. O Sport empatou antes do intervalo, com os atacantes Marquinhos e Leandro Barcia. O Peixe acordou na etapa final e voltou a frente com o atacante Bruninho, de cabeça. O também atacante Yeferson Soteldo - cuja camisa 10 fez homenagem ao ídolo argentino Diego Maradona, falecido na última quarta-feira (25) - fechou o marcador, em nova cobrança de penalidade.

Santos e Sport retornam a campo no domingo da próxima semana (6), pela 24ª rodada da Série A. Às 16h, o Peixe realiza o clássico com o Palmeiras na Vila Belmiro. Já às 20h30, o Leão visita o São Paulo no Morumbi, na capital paulista.

