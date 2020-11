Série D: com pênalti no fim do jogo, Goiânia vence Real Noroeste-ES

Um gol de pênalti, nos minutos finais do segundo tempo, decretou a vitória por 1 a 0 do Goiânia-GO sobre o Real Noroeste-ES, neste sábado (28) à tarde. A partida no estádio Olímpico de Goiânia marcou o término da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro e foi transmitida ao vivo pela TV Brasil. As duas equipes seguem adiante para a fase mata-mata.

O Galo Carijó - que já entrou em campo classificado - garantiu o segundo lugar do Grupo 5 com os mesmos 28 pontos do líder Aparecidense-GO, ficando atrás do rival regional pelo saldo de gols. O Alvinegro terá a vantagem de realizar, em casa, a partida de volta do confronto pela segunda fase, contra o Atlético-BA.

Apesar da derrota, o Real Noroeste garantiu a quarta e última vaga da chave. O Merengue Capixaba concluiu a fase de grupos com os mesmos 19 pontos Águia Negra-MS, mas ficou na frente por ter oito gols a mais de saldo. No mata-mata, o clube de Águia Branca (ES) terá pela frente o Brasiliense-DF, que tem a melhor campanha da Série D.

Os 45 minutos iniciais foram de pouca movimentação ofensiva e muitos erros de passe pelo meio-campo. Na etapa final, o Galo Carijó acordou e dominou o Real Noroeste. Aos 27 e aos 33, o meia Kaio Wilker parou no travessão. Já aos 42, o meia Alisson Tadei foi derrubado na área. Ele próprio cobrou a penalidade e decidiu a vitória alvinegra.

Nos outros jogos pelo Grupo 5, a Aparecidense visitou o Operário de Várzea Grande-MT e goleou por 6 a 2, garantindo a ponta da chave. O Goianésia-GO - que estava classificado - foi superado pelo Vitória-ES por 1 a 0, fora de casa. Já o Águia Negra recebeu o União Rondonópolis-MT e venceu por 4 a 3 - insuficiente para alcançar o Real Noroeste na tabela.

Mata-mata definido

Mais cinco times asseguraram as últimas vagas à segunda fase neste sábado. Pelo Grupo 2, o Juventude Samas-MA virou para cima do Santos-AP e venceu por 2 a 1, assegurando o quarto lugar da chave. De nada adiantou a vitória do São Raimundo-RR - concorrente direto dos maranhenses - por 3 a 0 sobre o líder Altos-PI.

O Grupo 7 teve a classificação mais emocionante. O FC Cascavel-PR estava sendo eliminado até os 54 minutos do segundo tempo da partida contra a Cabofriense-RJ. Cobrando falta, o atacante Paulo Baya fez o gol da vitória dramática por 1 a 0, que garantiu à Serpente a quarta e última vaga. O triunfo por 1 a 0 da Portuguesa-RJ sobre o Toledo-PR acabou sendo insuficiente.

Classificados 💪🏻🐍



Se liga na alegria de quem alcançou o primeiro objetivo no Campeonato Brasileiro da Série D 🏆🇧🇷



O foco agora é no mata-mata rumo ao acesso 🟡⚫ em Estádio Alair Corrêa https://t.co/S3MSJ8suQZ — Futebol Clube Cascavel (@fc_cascavel) November 28, 2020

No Grupo 8, cinco times iniciaram a rodada brigando por três vagas. O São Luiz-RS superou o Tubarão-SC por 3 a 0 e garantiu o segundo lugar. O terceiro posto ficou com o Caxias-RS, que goleou o São Caetano-SP por 6 a 0. O Marcílio Dias-SC arrebatou a quarta posição com a vitória por 1 a 0 sobre o Pelotas-RS, em confronto direto. O Joinville-SC não saiu do zero com o líder Novorizontino-SP e se despediu da Série D.

Com os resultados deste sábado (28), foram definidos os 12 confrontos do mata-mata que faltavam. Quatro deles já haviam sido confirmados ontem (27). Confira abaixo todos os duelos da segunda fase da Série D. As equipes à esquerda fazem a segunda partida em casa.

Segunda fase

Bragantino-PA x Juventude-MA

Fast Clube-AM x Moto Club-MA

River-PI x Galvez-AC

Altos-PI x Rio Branco-AC

América-RN x Coruripe-AL

Salgueiro-PE x Vitória da Conquista-BA

Itabaiana-SE x Floresta-CE

ABC-RN x Globo-RN

Aparecidense-GO x Tupynambás-MG

Goiânia-GO x Atlético-GO

Gama-DF x Goianésia-GO

Brasiliense-DF x Real Noroeste-ES

Ferroviária-SP x Marcílio Dias-SC

Mirassol-SP x Caxias-RS

São Luiz-RS x Cabofriense-RJ

Novorizontino-SP x FC Cascavel-PR