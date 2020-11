Definidos quatro duelos do mata-mata da Série D do Brasileiro

Quatro dos 16 confrontos da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro foram definidos nesta sexta-feira (27). Os duelos envolvem os clubes que avançaram nos grupos 3 e 4. Outro grupo concluído hoje (27) foi o 6, cujos times aguardam os classificados do Grupo 5, que será finalizado amanhã (28), assim como as demais chaves da competição.

Melhor campanha do Grupo 3, o América-RN encerrou a primeira fase empatando sem gols com o Campinense-PB - duelo transmitido ao vivo pela TV Brasil - e tem pela frente o Coruripe-AL, que garantiu o quarto lugar do Grupo 4 ao bater o Vitória da Conquista-BA por 1 a 0. Os alagoanos levaram a melhor na briga com Central-PE e Potiguar de Mossoró-RN. Os pernambucanos até derrotaram o Jacyobá-BA por 3 a 0, mas dependiam de um tropeço do Coruripe para seguirem na competição. Já o Potiguar ficou no 1 a 1 com o Freipaulistano-SE e acabou eliminado.

Arquirrival do América, o ABC-RN sacramentou a ponta do Grupo 4 ao vencer o Itabaiana-SE por 2 a 0. Na segunda fase, o Alvinegro de Natal (RN) duela com outro clube potiguar: o Globo-RN, que fez 3 a 0 no Atlético Cajazeirense-PB, em confronto direto pela quarta e última vaga do Grupo 3.

Apesar da derrota para o ABC, o Itabaiana se beneficiou do tropeço do Vitória da Conquista e manteve a segunda posição do Grupo 3. O time sergipano é o adversário do Floresta-CE, terceiro colocado do Grupo 4. Os cearenses, que já estavam classificados, golearam o Afogados-PE por 5 a 1 nesta sexta (27).

Na próxima fase, o clube de Vitória da Conquista (BA) - que ficou em terceiro no Grupo 3 - mede forças com o Salgueiro-PE, vice-líder do Grupo 4. O atual campeão pernambucano se despediu da primeira fase batendo o Guarany de Sobral-CE por 2 a 0.

América-RN, ABC, Itabaiana e Salgueiro têm a vantagem de decidir os confrontos em casa, por terem finalizado suas chaves nas duas primeiras colocações. As datas e horários das partidas de ida e volta ainda serão divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

À espera dos rivais

No Grupo 6, o Tupynambás-MG assegurou a quarta e última vaga ao vencer o Bahia de Feira-BA por 1 a 0. A equipe de Juiz de Fora (MG) tem pela frente o time de melhor campanha do Grupo 5. Aparecidense, Goiânia e Goianésia - todos de Goiás - disputam o primeiro lugar da chave neste sábado (28).

Quem ficar em segundo no Grupo 5 duela com o Atlético-BA, terceiro do Grupo 6, no mata-mata. A equipe de Alagoinhas (BA) perdeu por 2 a 1, de virada, para o Gama-DF. O Verdão do Distrito Federal encerrou a chave na vice-liderança, enquanto o rival Brasiliense-DF (que superou a Caldense-MG, também por 2 a 1) ficou em primeiro.

Na próxima fase, o Periquito enfrenta a terceira melhor campanha do Grupo 5, enquanto o Jacaré pega a quarta - Real Noroeste-ES e Águia Negra-MS brigam pela vaga neste sábado, às 16h (horário de Brasília). Precisando de apenas um empate, os capixabas visitam o Goiânia, em partida que será transmitida ao vivo pela TV Brasil. Os sul-mato-grossenses recebem o União Rondonópolis-MT, tendo que vencer por um elevado saldo de gols e torcer por uma derrota do Real Noroeste, também por goleada.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.