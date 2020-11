Brasil vence Panamá nas eliminatórias da AmeriCup, na Argentina

A seleção brasileira de basquete masculino derrotou o Panamá por 77 a 71 no início da tarde desta sexta-feira (27), no retorno das das eliminatórias da AmeriCup (Copa América de Basquete Masculino). A partida, válida pela terceira rodada do Grupo B, ocorreu no ginásio do Obras Basket, em Buenos Aires (Argentina).

Mesmo com um quinteto bastante jovem, formado por Yago, Lucas Dias, Gui Carvalho, Rafael Mineiro, e Georginho, a equipe brasileira comandada pelo croata Alexandar Petrovic se manteve praticamente todo o período na frente do placar. Os dois primeiros quartos foram os mais equilibrados. Até que, na terceira parcial, a seleção abriu 15 pontos à frente do Paraguai.

No último período, sustentou a vantagem e conseguiu administrar o placar. O cestinha e grande destaque da partida foi o armador Caio Pacheco. Vindo do banco, o estreante na seleção principal terminou o jogo com 17 pontos, quatro assistências, três roubos de bola e eficiência de 17.

Outros três jogadores - Gui Carvalho, Lucas Dias e Lucas Mariano - anotaram 12 pontos cada um. Gui conseguiu um duplo-duplo e ainda salvou dez rebotes.

A seleção brasileira volta à quadra amanhã (28), às 13h10 (horário de Brasília), contra o Paraguai, também no ginásio do Obras Basket. Além do Brasil e Panamá, o grupo B tem Paraguai e Uruguai. Os três melhores se classificam. A equipe nacional lidera a chave, com três vitórias e 100% de aproveitamento .

A quarta e última rodada das eliminatórias será em fevereiro, quando a seleção enfrentará Panamá e Paraguai. A AmeriCup, que ocorreria este ano, foi adiada para 2021, por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A competição é clasificatória para o Pan de Santiago (Chile), em 2023.