Iga Swiatek cumpre suspensão de um mês após testar positivo para TMZ

Jogadora fez acordo com Agência Internacional de Integridade do Tênis

A número dois do mundo e campeã do Aberto da França, Iga Swiatek, aceitou uma suspensão de um mês depois de testar positivo para a substância proibida trimetazidina (TMZ), informou a Agência Internacional de Integridade do Tênis nesta quinta-feira (28).

Swiatek testou positivo em uma amostra fora de competição em agosto, mas a ITIA aceitou que o resultado foi causado pela contaminação de sua medicação melatonina, que foi fabricada e vendida na Polônia. Swiatek estava tomando o medicamento para problemas de jet lag e sono.

Como não houve falha ou negligência significativa, a ITIA ofereceu a ela uma suspensão de um mês, que ela aceitou.

“A jogadora foi suspensa provisoriamente de 22 de setembro a 4 de outubro, perdendo três torneios, o que conta para a sanção, deixando oito dias restantes”, disse a ITIA em um comunicado.

“Além disso, a jogadora também perde o prêmio em dinheiro do Cincinnati Open, o torneio imediatamente após o teste”.

Swiatek descreveu a provação de testar positivo como a “pior experiência de minha vida”.

“Nos últimos 2,5 meses, fui submetida a rigorosos procedimentos da ITIA, que confirmaram minha inocência”, disse Swiatek no Instagram.

“O único teste de doping positivo em minha carreira, mostrando um nível incrivelmente baixo de uma substância proibida da qual nunca ouvi falar antes, colocou em questão tudo pelo que trabalhei tão arduamente durante toda a minha vida”.

“Tanto eu quanto minha equipe tivemos que lidar com um tremendo estresse e ansiedade. Agora tudo foi cuidadosamente explicado e, com a ficha limpa, posso voltar a fazer o que mais amo”, acrescentou.

