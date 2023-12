Número 1 do mundo, Iga Swiatek é eleita melhor tenista do ano pela WTA

A número um do mundo Iga Swiatek foi eleita a Jogadora do Ano da WTA pela segunda temporada consecutiva, segundo o órgão regulador do tênis feminino.

Swiatek venceu o Aberto da França (Roland Garros) pela terceira vez, elevando seu número de Grand Slams para quatro, e terminou o ano conquistando seu primeiro título do WTA Finals e recuperando a primeira posição no ranking, depois de perdê-la brevemente para Aryna Sabalenka.

