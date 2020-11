Judô: Copa Brasil define últimos semifinalistas no interior de SP

A sexta-feira (27) será de definições importantes na Copa Brasil Interclubes de Judô, disputada em Santana de Parnaíba, em São Paulo. A partir das 14h, começam os confrontos das equipes do Grupo B, Instituto Reação (RJ), Minas Tênis Clube (MG) e SESI (SP), para definir os dois classificados da chave às semifinais.

O primeiro duelo do dia será entre Instituto Reação e Minas Tênis Clube. Em seguida, o SESI enfrentará o Minas Tênis Clube. E, por fim, o Minas Tênis encara o SESI. O Instituto Reação vai participar com Rodrigo Abner Menezes, David Moura, Jeferson dos Santos Júnior, Victor Penalber, Danielle Lima de Oliveira, Gabrielle de Melo Ferreira, Jéssica Baptista Santos e Jéssica Pereira. O Minas Tênis enviou a equipe com Júlio César Koda Filho, Gustavo Henrique Assis, Tiago Silva Palmini Souza, Juscelino do Nascimento Júnior, Eduardo Bettoni, Maria Harumi Taba, Millena Ribeiro da Silva e Sarah Nascimento. O SESI vai disputar a vaga representado por Guilherme Cabral, Wilgner Mendes, Michael Marcelino, Catarina Barbara Silva, Gabriela Máximo Fontes, Giovanna Máximo Fontes e Laislaine da Rocha. Serão disputadas três categorias masculinas (73kg, 90kg e +90kg) e três femininas (57kg, 70kg e +70kg).

A Copa Brasil Interclubes está sendo o principal evento nacional da modalidade organizado pela Confederação Brasileira (CBJ) e é disputado em equipes mistas, nos moldes da prova olímpica que vai estrear nos Jogos de Tóquio.

Pinheiros e Paineiras já estão classificados

Nesta quinta (26), Pinheiros e Paineiras ficaram com as vagas do grupo A às semifinais. Na abertura das disputas, Sogipa (RS), Pinheiros (SP) e Paineiras (SP) ficaram empatados com uma vitória para cada time. A decisão dos dois melhores do grupo foi para os critérios de desempate. Com maior número de pontos marcados no rodízio (waza-ari vale um ponto e ippon vale dez), os paulistas avançaram.

As semifinais acontecem neste sábado (28) e as lutas que definirão o título e o terceiro lugar seram no domingo (29).

Todos os dias de evento serão transmitidos ao vivo por meio do canal Brasil Judô, no Youtube. Os torcedores poderão ainda acompanhar as lutas através da plataforma Torcida Judô.