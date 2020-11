Com show de Luciano, São Paulo vence Bahia e encosta no Atlético-MG

Depois de dois empates consecutivos, o São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e encostou de vez no líder Atlético-MG. A vitória de 3 a 1 sobre o Bahia, neste (28), na Fonte Nova, deixou o Tricolor com 41 pontos, apenas um atrás do Galo, sendo que a equipe paulista tem dois jogos a menos.

O Bahia permanece com 28 pontos e não se afasta da zona do rebaixamento. Com dez desfalques para o confronto deste , o time da casa entrou na partida esperando o São Paulo avançar para tentar o contra-ataque. No primeiro tempo até que deu certo.

Logo aos quatro minutos, Rossi recebeu lançamento, entrou na área pela direita e chutou para a boa defesa de Volpi. O São Paulo só conseguiu levar perigo aos 15 minutos, após tabela entre Brenner e Luciano. O camisa 30 ficou na cara do goleiro Douglas, mas perdeu a oportunidade.

Aos 25 minutos, veio o lance polêmico do jogo. Após lançamento na área do São Paulo, Leo tirou de cabeça para escanteio. Volpi saiu, não acertou a bola, e acabou dando um soco, involuntário, no rosto de Ernando, que precisou ser atendido devido ao sangramento. O árbitro Leandro Pedro Vuaden consultou o VAR, considerou a jogada casual, e não assinalou pênalti. A melhor chance do Bahia veio aos 46 minutos, quando Alesson avançou pela esquerda e tocou para Gregore chutar, obrigando Volpi a salvar o time paulista.

O São Paulo voltou para o segundo tempo com duas alterações. Juanfran e Léo saíram para as entradas de Vitor Bueno e Tchê Tchê. As mudanças deram resultado e o time de Fernando Diniz passou a controlar inteiramente a partida e a finalmente chances de marcar.

O primeiro gol saiu aos seis minutos. Reinaldo cobrou lateral na área, a zaga do Bahia bateu cabeça e Luciano, de bicicleta, abriu o placar. A bola ainda desviou em Juninho antes de entrar. O Bahia sentiu o gol e se desorganizou. Não demorou para o Tricolor Paulista chegar ao segundo. Aos 20 minutos, Reinaldo cobrou falta praticamente na marca do escanteio e Arboleda subiu sozinho para vencer o goleiro Douglas.

O São Paulo definiu a vitória aos 28 minutos. Reinaldo desceu pela esquerda e tocou para Luciano. O camisa 11 pegou bonito, de primeira, no canto direito de Douglas, para fazer um belo gol. Com a vantagem no placar, os visitantes diminuíram o ritmo e o Bahia conseguiu seu gol. Nino Paraíba recebeu lançamento de Élber e tocou na medida para Clayson finalizar.

Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Goiás, na próxima -feira (3 de dezembro), na Serrinha, às 19h (horário de Brasília), em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Bahia encara o Ceará no próximo (5 de dezembro), às 19h, na Fonte Nova.