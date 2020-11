Ana Sátila fatura segundo ouro na Copa do Mundo de Canoagem

A mineira Ana Sátila, de 23 anos, voltou a neste domingo (8) na Copa do Mundo de Canoagem Slalom na Europa. Desta vez, a brasileira conquistou medalha de ouro na etapa de Pau - comuna francesa localizada na cordilheira dos Pirineus - na canoa individual (C1), com o tempo de 115 segundos 39 centésimos A prata ficou com a ucraniana Viktoriia Us e o bronze com a tcheca Tereza Kneblova com o bronze.

“Foi uma experiência incrível, estou muito feliz em terminar essas duas competições com medalha de ouro e voltar vitoriosa para o Brasil. Quero agradecer a todos pela torcida, essa medalha é fruto de um esforço de uma equipe inteira”, disse a atleta em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Canoagem.

Há menos de um mês, Sátila já havia subido no degrau mais alto do pódio na etapa de Tacen (Eslovênia), quando fez o melhor tempo ( 94seg64) também na canoa individual (C1). A atleta soma agora seis medalhas em Copas do Mundo: dois ouros desta temporada, duas pratas no caiaque (K1) e dois bronzes na canoa individual (C1).

O Brasil foi representado ainda na etapa de Paul (França) por Mathiew Desnos, que ficou em quarto lugar no kaiaque individual (K1). Na mesma categoria, Pedro Gonçalves, o Pepê, parou nas semifinais. Ele também chegou à final do K1 Extremo, e terminou na quarta posição. Outro brasileiro, Felipe Borges competiu no C1 e terminou em 16º lugar.