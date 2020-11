Athletico-PR vence Fortaleza de virada na Arena da Baixada

Com dois gols no segundo tempo, o Athletico-PR derrotou o Fortaleza por 2 a 1, de virada, em Curitiba, e interrompeu uma série de sete jogos sem vitórias. Com o resultado, o Furacão chegou a 19 pontos, mas ainda não deixou a zona de rebaixamento, ocupando momentaneamente a 17ª posição. Já o Tricolor estacionou nos 24 pontos e pode perder posições com a conclusão da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza foi melhor no primeiro tempo na Arena da Baixada. Logo aos três minutos, Santos tentou tocar para Thiago Heleno e Bergson recuperou a bola. Na hora da finalização, o atacante acabou chutando fraco e Pedro Henrique salvou em cima da linha. Os visitantes quase abriram o marcador aos 16 minutos. Bergson cruzou na área, mas Osvaldo não chegou a tempo para arrematar. No minuto seguinte, veio o gol. David recebeu de Gabriel Dias e tocou para Bergson. O camisa 29 chutou com categoria para marcar o primeiro na Arena. O Tricolor quase ampliou aos 30 minutos. David passou para Osvaldo, que chutou forte e obrigou o goleiro Santos a fazer grande defesa. No lance seguinte, o goleiro quase entregou. Após cruzamento de Gabriel Dias, Santos saiu mal e a bola sobrou para Bergson, que cabeceou por cobertura. Pedro Henrique apareceu novamente para salvar o gol do Fortaleza. Esse é o espírito!

VAMOS!!! 🌪️⚫️🔴 #VamosFuracão #CAPxFOR pic.twitter.com/WEpzJDFuoY — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 7, 2020 O segundo tempo começou com a equipe de Rogério Ceni partindo para o ataque. Aos oito minutos, o Fortaleza ampliou o marcador, novamente com Bergson, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante. O Furacão melhorou e chegou ao empate. Carlos Eduardo, que tinha acabado de entrar no lugar de Reinaldo, recebeu cruzamento de Renato Kayzer e cabeceou para deixar tudo igual na Arena da Baixada. O Athletico-PR quase virou aos 23 minutos. Renato Kayzer aproveitou lançamento de Christian, arrematou, mas Felipe Alves espalmou. O Furacão continuou a pressão e, aos 45 minutos, conseguiu a virada com Renato Kayzer. O atacante recebeu cruzamento, passou por Jackson e finalizou de canhota para decretar a vitória. Na próxima rodada, o Athletico-PR enfrenta o Goiás, (14), às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O Fortaleza recebe o São Paulo no mesmo dia, às 19h, no Castelão, na capital cearense.