Série D: Goianésia arranca empate com Aparecidense fora de casa

A Aparecidense-GO perdeu grande chance de praticamente garantir classificação para a fase (mata-mata) da Série D do Campeonato Brasileiro. O Camaleão vencia o Goianésia até os 45 minutos do segundo tempo, quando Lucão, de letra, deixou tudo igual, no Estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil. O empate em 1 a 1 manteve a Aparecidense na liderança do Grupo 5, com 22 pontos. O Goianésia chegou a 19 pontos e segue na cola do rival.

O jogo começou muito equilibrado e quem chegou primeiro com perigo ao gol foi o Goianésia, aos dez minutos. Boa jogada de Mateuzinho, que encontrou Vanilson dentro da área. O camisa 9 chutou de perna direita, mas o goleiro Tony saiu para abafar e fez a defesa.

Depois do susto, a Aparecidense passou a mais posse de bola e a criar chances. Aos 24 minutos, após bela troca de passes, Rafael Cruz cruzou na medida para Alex Henrique, que subiu sozinho e cabeceou tirando tinta da trave direita de Edson.

O lance mais polêmico da partida ocorreu aos 27 minutos. Vanilson puxou contra-ataque para o Goianésia e passou para Fábio Leite. Ele tocou para Franklin, que invadiu a área e foi derrubado por Robert. Apesar das reclamações, o árbitro mandou o jogo seguir.

A Aparecidense respondeu aos 35 minutos com gol. Robert avançou pela direita até a linha de fundo, fez o corte para dentro e cruzou na cabeça de Alex Henrique. O camisa 9, desta vez, não desperdiçou e finalizou para o fundo das redes. A equipe da casa quase ampliou três minutos depois, com Uederson. Ele arriscou de perna direita de fora da área e a bola passou perto do ângulo esquerdo de Edson.

Aos 42 minutos, Fábio Leite cobrou falta pela direita e tentou o cruzamento. A bola passou por todo mundo e só não entrou porque Tony fez uma defesa milagrosa, evitando o empate do Goianésia.

A equipe visitante voltou para o segundo tempo pressionando o adversário. Logo aos seis minutos, Dudu deixou Vanilson na cara do gol, mas o atacante finalizou para fora. O Goianésia usava muito as laterais e deu trabalho à defesa do Camaleão. Até os 20 minutos, a única oportunidade criada pela Aparecidense foi um chute de fora da área de Roniel para a boa defesa de Edson.

Aos poucos, o time da casa foi equilibrando a partida e por pouco não ampliou o marcador aos 30 minutos. Alex Henrique recebeu bola praticamente na marca do pênalti e tentou finalizar de primeira, mas acabou furando e perdendo a chance de definir a partida.

O futebol não perdoa erros. Mesmo jogando melhor, a Aparecidense acabou sofrendo o gol de empate aos 45 minutos. Cruzamento na área do Camaleão e a zaga afastou para a meia-lua. Dudu chutou de primeira e Lucão, de letra, completou para deixar tudo igual.

Na próxima rodada, na sexta-feira (13), o Camaleão enfrenta o Goiânia fora de casa, no Estádio Olímpico, às 18h (horário de Brasília). O Goianésia visita o Águia Negra, (14), às 19h, no Ninho da Águia. Confira a tabela de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.

Confira abaixo dos outros resultados deste

Grupo 1

Independente-PA 1 x 0 Fast Clube-AM

Grupo 2

River-PI 2 x 1 Moto Clube-MA

Grupo 3

Globo-RN 1 x 1 Salgueiro-PE

Floresta-CE 2 x 1 Campinense-PB

Grupo 4

Freipaulistano-SE 1 x 1 Coruripe-AL

Grupo 5

União Rondonópolis-MT 2 x 0 Real Noroeste-ES

Grupo 6

Tupynambás-MG 1 x 1 Villa Nova-MG

Grupo 7

Cabofriense-RJ 2 x 1 Bangu-RJ

Nacional-PR 0 x 5 Portuguesa-RJ

Grupo 8

Novorizontino 1 x 0 Marcílio Dias-SC