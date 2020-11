Soares luta pelo título de duplas do Masters de Paris neste domingo

O domingo terá mais uma final de tênis com o Brasil em quadra. O mineiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic se classificaram neste sábado (7) para a final de duplas do Masters 1000 de Paris (França) após derrotarem o francês Édouard Roger-Vasselin e o austríaco Jürgen Melzer por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (4) na semifinal. Em ótima fase, Soares e Pavic já conquistaram nesta temporada o título no US Open (Estados Unidos) e chegaram à final de Roland Garros (França).

A parceria Brasil-Croácia volta à quadra neste domingo (8), às 8h15 (horário de Brasília), contra o canadense Auger-Aliassime e o polonês Hubert Hurkacz. A dupla foi responsável pela eliminação do brasileiro Marcelo Melo e do polonês Lukasz Kubot, na outra semifinal de hoje (7), por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 10-5.

Atual numero seis do mundo em duplas, Soares pode chegar à quinta posição no ranking da ATP, caso vença neste domingo (8).