Casemiro testa positivo para covid-19 e pode ser cortado da seleção

O Real Madrid anunciou neste sábado (7), por meio de comunicado oficial, que o jogador brasileiro Casemiro e o belga Hazard testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19), em exames realizado na manhã de ontem (6). Em entrevista coletiva, o técnico Zinédine Zidane afirmou que, embora chateados, os atletas estão bem fisicamente, mas permanecerão em quarentena. Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid enfrenta amanhã (8) o Valência fora de casa. O Real Sociedad é o líder do Espanhol.

Casemiro também pode ficar fora da seleção brasileira que enfrenta na próxima sexta-feira (13) a Venezuela, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar 2022. Os convocados já se apresentam na próxima segunda-feira (9) para iniciar a preparação física na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Ontem (6), a CBF confirmou a convocação do atacante Pedro, do Flamengo, para ocupar a vaga de Neymar no duelo contra a Venezuela. O camisa 10 se recupera de uma lesão no adutor da coxa esquerda, mas o técnico Tite tem esperanças de que ele possa ser escalado no jogo contra o Uruguai, quatro dias depois, em Morumbi,

Desde a convocação para Eliminatórias, no último dia 23, a comissão técnica já cortou os jogadores Philippe Coutinho, do Barcelona (Espanha), Fabinho, do Liverpool (Inglaterra), e Rodrigo Caio, do Flamengo, os três lesionados, além de Éder Militão, do Real Madrid, diagnosticado com covid-19.

Confira a classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.