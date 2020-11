Brasileirão: no returno, São Paulo recebe o lanterna Goiás, no Morumbi

O Estádio do Morumbi, na capital paulista, será palco neste sábado (14) do confronto entre São Paulo e Goiás, na abertura do returno da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, começa às 19h (horário de Brasília, e será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes e comentários de Mário Silva e Bruno Mendes.

Na quinta posição na tabela de classificação, o São Paulo detém até o momento o melhor aproveitamento entre os 20 times (62,5%) da Série, embora tenha três jogos a menos que a maioria dos clubes. No entanto, o Tricolor paulista vive uma montanha russa nesta temporada e não consegue deixar confiante nem mesmo o mais fanático torcedor.

Na semana passada, os paulistas golearam o Flamengo por 4 x 1 no Maracanã, mas na última quarta-feira (11) foram eliminados da Copa Sul-Americana de forma surpreendente. O Tricolor marcou três gols no segundo tempo contra os argentinos do Lanús e, ganhando por 4 a 2, tinham tudo para avançar às oitavas de final. Mas, já nos acréscimos, deixou o Lanús marcar o terceiro, o gol da classificação. No jogo de ida em Buenos Aires (Argentina) os hermanos haviam vencido por 3 a 2. Foi a segunda eliminação do Tricolor paulista em torneios continentais: no último dia 30, o São Paulo foi eliminado pelo River Plate, da Argentina, na Copa Libertadores da América.

Garantir os três pontos no caso de vitória sobre o Goiás pode melhor o moral do time paulista. Para o duelo deste hoje (14), o técnico Fernando Diniz terá o retorno de Hernanes, Juanfran e Igor Vinicius, recuperados de lesões. Por outro lado, Daniel Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Flamengo, não joga.

Já o Goiás, com apenas duas vitórias no Brasileirão, não tem muitas escolhas. Lanterna com 12 pontos em 17 jogos, a equipe do técnico Enderson Moreira precisa vencer. Além da péssima campanha, o treinador terá que driblar vários desfalques para montar a equipe. São seis baixas por vários motivos. O atacante Keko e o lateral-esquerdo Jefferson estão suspensos. O meia Shaylon tem contrato com o São Paulo. O lateral-direito Edílson está sendo negociado com o Avaí. Por fim, o zagueiro Fábio Sanches e o meia Daniel Bessa seguem no departamento médico se recuperando de lesões.