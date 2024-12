Tremor de magnitude 7 atinge costa da Califórnia

Um terremoto de magnitude 7 atingiu uma área pouco povoada da costa norte da Califórnia nessa quinta-feira (5), levando cidades costeiras a isolar áreas baixas em meio a um alerta de tsunami, que posteriormente foi cancelado. Não houve relatos de mortes ou feridos.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (EUA) informou que o alerta de tsunami, que se estendeu ao longo de 800 quilômetros (km) das costas da Califórnia e do Oregon, foi cancelado cerca de 90 minutos após o tremor, ocorrido às 10h44 (horário local).

O terremoto, que ocorreu a uma profundidade rasa de 10 km, teve seu epicentro cerca de 63 km a oeste da cidade de Ferndale, uma parte pouco povoada da costa norte da Califórnia, informou o Serviço Geológico dos EUA.

Em Ferndale, cidade com cerca de 1.400 habitantes, moradores e comerciantes estavam limpando louças e mercadorias quebradas após o terremoto.

"Foi um grande terremoto, que fez com que você esvaziasse o prédio o mais rápido possível", disse Troy Land, membro do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ferndale, que também é dono de uma loja de ferragens e contou que madeira e latas de tinta caíram no chão da loja.

Em São Francisco, onde o terremoto não foi sentido, a funcionária do setor de hospitalidade Nicole Steinberg, de 25 anos, disse que estava tomando café quando um alerta sobre possível tsunami foi enviado para seu telefone, junto com todos os outros clientes ao seu redor.

"Recebi ligação do meu pai me pedindo para encontrar um lugar mais alto imediatamente", disse Steinberg. "Mas ninguém mais estava surtando muito. Levei um tempo para decidir se voltaria para o escritório ou não. Decidi ir para o Salesforce Park, que é mais alto, e esperei por uma atualização."

Cerca de 4,7 milhões de moradores da Califórnia e do Oregon estavam sob alerta de tsunami antes de ele ser cancelado, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.

O Departamento de Polícia da cidade de Berkeley emitiu ordem de retirada de pessoas para partes da cidade na Baía de São Francisco, mas depois enviou um alerta aos moradores dizendo que "não há perigo de tsunami no momento".

O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, informou nas redes sociais que ele "está se reunindo com autoridades estaduais de emergência e trabalhando para garantir que os californianos estejam seguros".

*(Reportagem adicional de Ann Saphir, Brad Brooks, Brendan O'Brien, Rajveer Singh Pardesi, Urvi Dugar e Shivani Tanna)

