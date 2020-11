Seleção: Felipe e Diego Carlos são convocados para Eliminatórias

Os zagueiros Felipe e Diego Carlos, que atuam no futebol espanhol, são os mais novos convocados do técnico Tite para a seleção brasileira que joga nos dias 13 e 17 de novembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar 2022. A dupla foi chamada nesta terça-feira (3) para as vagas de Rodrigo Caio (Flamengo), lesionado na panturrilha direita, e Éder Militão (Real Madrid), que testou positivo para o novo coronavírus. Felipe defende atualmente o Atlético de Madrid, e Diego Carlos o Sevilla.

Desde o último dia 23, quando Tite anunciou a lista de relacionados para os próximos confrontos com a Venezuela e Uruguai, já são quatro o número de atletas cortados. Os primeiros foram Philippe Coutinho e Fabinho, lesionados, que foram substituídos, respectivamente, por Lucas Paquetá e Allan.

A comissão técnica não chegou a mencionar se permanecerão entre os convocados o lateral-esquerdo Alex Teles, do Manchester United (Inglaterra) que testou positivo para a covid-19 na última quinta (29) e atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), cuja lesão muscular na perna esquerda foi confirmada pelo clube francês. A previsão do PSG é de que o camisa 10 ficará afastado por três semanas para se recuperar.

A seleção se apresenta na próxima segunda-feira (9) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para o iniciar a preparação com foco nos próximos dois jogos das Eliminatórias. O primeiro compromisso será contra a Venezuela, no Morumbi, no dia 13 de novembro. Quatro dias depois, o Brasil enfrenta o Uruguai, no Estádio Centenário, na capital Montevidéu.

Confira a tabela de classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

Veja abaixo a lista atualizada dos convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Alex Telles (Manchester United)

Danilo (Juventus)

G. Menino (Palmeiras)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros

Diego Carlos (Sevilla)

Felipe (Atlético de Madrid)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas

Allan (Everton)

Arthur (Juventus)

Casemiro (Real Madrid)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes

Everton (Benfica)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar Jr. (Paris Saint-Germain)

Richarlison (Everton)

Vinicius Jr. (Real Madrid)