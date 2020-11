Liga Nacional de Futsal confirma datas e horários das oitavas de final

A Liga Nacional de Futsal (LNF) divulgou nesta segunda-feira (2) as datas e horários dos confrontos pelas oitavas de final da edição 2020 da competição. O mata-mata tem início nesta quarta-feira (4), com o duelo de ida entre Campo Mourão e Magnus Sorocaba-SP, na Arena da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Campo Mourão (PR). O jogo será transmitido ao vivo pela TV Brasil a partir das 15h (horário de Brasília). No mesmo dia, às 18h, o Foz Cataratas-PR recebe o Corinthians, e na sequência, às 20h, o Cascavel visita o Minas Tênis Clube às 20h.

Na quinta-feira (5), são mais três partidas de ida. Às 18h, Assoeva e Joinville-SC reeditam, em Venâncio Aires (RS), a final de 2017 da LNF. Às 20h, o duelo entre Praia Clube e Umuarama-PR, em Uberlândia (MG), reúne dois times que voltaram à competição nesta temporada. Os paranaenses estavam foram desde 2018, enquanto a última participação dos mineiros havia sido em 2011. Já às 21h30, o Tubarão encara o São José - que não avançava ao mata-mata desde 2016 - no interior paulista..

Confira os dias e horários das partidas de ida das oitavas da #LNF2020.

Transmissões ao vivo na @TVBrasil e LNFTV.#PlayoffsLNF2020 pic.twitter.com/GJgSasuU6s — LNF (@lnfontime) November 2, 2020

Já na sexta-feira (6), em Erechim (RS), o Atlântico começa a medir forças com o atual bicampeão Pato-PR, repetindo a final da LNF em 2018, vencida pelos paranaenses. Por fim, às 21h, tem Joaçaba-SC e Carlos Barbosa-RS, rivais que também se encontraram nas oitavas de final da competição no ano passado. Na ocasião, a equipe gaúcha - pentacampeã da LNF - se deu melhor.

A partir deste sábado (7), ocorrem as partidas de volta. Às 11h, tem Corinthians e Foz, em São Paulo. Às 13h15, o Magnus recebe o Campo Mourão. Já às 16h, no interior paranaense, jogam Cascavel e Minas. No domingo (8), o Praia Clube-MG visita o Umuarama no ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama (PR), em duelo que também será transmitido, ao vivo, pela TV Brasil, a partir das 11h15.

No mesmo dia, o Tubarão-SC reencontra o São José-SP - desta vez em casa - às 15h30, enquanto a Assoeva-RS visita o Joinville-SC às 18h. Na segunda-feira (9), dois jogos encerram as oitavas de final: Carlos Barbosa e Joaçaba-SC, que duelam às 15h, em Carlos Barbosa (RS); e Pato e Atlântico-RS medem forças às 17h15, em Pato Branco (PR).

Em caso de empate nas duas partidas, ou de uma vitória para cada lado, serão disputados dois tempos extras de cinco minutos, sem intervalo, ao final do segundo jogo. Persistindo o empate, a equipe mais bem colocada na primeira fase segue na competição.

