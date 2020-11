Bahia supera Fortaleza e ultrapassa rival na Série A do Brasileiro

Em duelo atrasado pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebeu o Fortaleza nesta quarta-feira (11), na Arena Fonte Nova, em Salvador, e venceu por 2 a 1. A partida deveria ter sido realizada no último dia 24, mas foi postergada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devido ao jogo de ida entre o time cearense e o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Foi o primeiro compromisso do Leão desde a saída do técnico Rogério Ceni, contratado pelo Flamengo na última terça-feira (10). O Tricolor do Pici agiu rápido e, já nesta quarta, acertou com Marcelo Chamusca, que dirigia o Cuiabá na Série B. No duelo contra o Bahia, a equipe visitante foi comandada interinamente pelo auxiliar Marconne Montenegro.

Com a vitória, o Bahia atingiu 25 pontos e assumiu o nono lugar do Brasileirão. Apesar de ter a mesma pontuação, a equipe baiana supera o Sport no saldo de gols e o Corinthians pelo número de vitórias. Já o Fortaleza, que sofreu a terceira derrota seguida pela competição, caiu para o 12º lugar com os mesmos 24 pontos do rival Ceará, mas ficando à frente no saldo.

Apesar de não estar mais no banco do Fortaleza, a filosofia de jogo de Rogério Ceni permanecia ali. O Leão do Pici manteve o controle da posse de bola em 64% do tempo no primeiro tempo. Foram 267 passes trocados nos primeiros 45 minutos, com 90% de eficiência, segundo o site Sofascore - quase o dobro do Bahia.

O time da casa, porém, foi objetivo. Finalizou cinco vezes, contra apenas dois chutes do rival. Em uma das chegadas, o Tricolor de Aço abriu o placar. Aos 24 minutos, o goleiro Felipe Alves saiu mal da meta para cortar um cruzamento que veio da esquerda e o zagueiro Juninho, de cabeça, mandou para as redes.

O Bahia voltou do intervalo apostando no contra-ataque, deixando a bola ainda mais com o Fortaleza. O Leão superou os 70% de posse até metade da segunda etapa. A equipe baiana continuava mais perigosa, mas, desta vez, os cearenses acertaram a transição. Aos 19 minutos, o atacante Oswaldo cruzou e o também atacante Bergson marcou de cabeça.

Só que a resposta do Tricolor de Aço demorou três minutos, em pênalti cometido pelo zagueiro Felipe em Gilberto. O próprio atacante bateu e converteu, recolocando o Bahia na frente. A partida ficou tensa, com divididas ríspidas e reclamações nos dois bancos de reservas. Melhor para o time da casa, que assegurou os três pontos na Arena Fonte Nova.

O Fortaleza volta a campo neste sábado (14), às 19h (horário de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Castelão. O Bahia só joga na segunda-feira (16), às 18h, contra o Coritiba, no Couto Pereira. Os duelos valem pela 21ª rodada da competição.

Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.