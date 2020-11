Técnico Marcelo Chamusca troca Cuiabá pelo Fortaleza

No início da tarde desta quarta-feira (11), o Cuiabá anunciou pelas redes sociais que o técnico Marcelo Chamusca deixou o comando do time pois aceitou uma proposta do Fortaleza. A equipe do Ceará vai pagar a multa rescisória pela quebra de contrato. Depois da saída do técnico Rogério Ceni para o Flamengo, o Leão do Pici agiu rápido e confirmou o retorno do Marcelo Chamusca à equipe, depois de cinco anos da última passagem dele pela equipe.

Além do Chamusca, o auxiliar Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia também deixaram a comissão técnica do Dourado . O trio já não acompanhará o time no jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe do Mato Grosso será dirigida interinamente pelo auxiliar-técnico Franco Muller.

O Cuiabá informa que o técnico Marcelo Chamusca recebeu e aceitou uma proposta do Fortaleza, que vai pagar a multa rescisória por quebra de contrato. Desta forma, o treinador, o seu auxiliar Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia não fazem mais parte do Dourado. pic.twitter.com/IHEWdtE7iC — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) November 11, 2020

Marcelo Chamusca estava no Cuiabá desde outubro de 2019. Foi campeão da Copa Verde do ano passado e deixa a equipe em terceiro lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos em 20 jogos. O time também está classificado para as quartas de final do Campeonato Mato-Grossense deste ano.