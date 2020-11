Brasileiro: Goiás supera Palmeiras com gol no apagar das luzes

Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, o Goiás conseguiu arrancar uma vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro disputado no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Mesmo com o importante triunfo, o Goiás permanece na lanterna da competição com 15 pontos. Já o time paulista perdeu a oportunidade de entrar no G4, permanecendo na quinta posição com 34 pontos.

O único gol da partida saiu apenas aos 47 minutos da etapa final, quando Miguel Figueira arriscou de longe para marca um golaço.

Um golaço desses não poderia ficar sem foto aqui, né? #BRGOI



📸 Heber Gomes/AGIF pic.twitter.com/6O21L1d2WJ — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 22, 2020

Veja a classificação atualizada da Série do Brasileiro.