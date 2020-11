Flamengo derrota Coritiba e dorme na liderança do Brasileiro

O Flamengo não teve dificuldades para derrotar o Coritiba por 3 a 1 na noite deste sábado (21) em partida realizada no estádio do Maracanã. Com este resultado, o Rubro-Negro dorme na liderança do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos conquistados.

Fim de jogo no Maracanã!!! Com gols de Bruno Henrique, De Arrascaeta e Renê, o Mengão vence o Coritiba por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. VAMOOOOS! #CRF pic.twitter.com/8G9yxltdsP — Flamengo (@Flamengo) November 21, 2020

Para encerrar a 22ª rodada na ponta da classificação, a torcida do time da Gávea terá que secar São Paulo, Internacional e São Paulo, que entram em campo no próximo domingo (22).

Primeira vitória com Ceni

Diante de um adversário bem mais fraco, que está na zona do rebaixamento, o Flamengo começou o confronto a todo vapor, com a intenção clara de alcançar a primeira vitória sob o comando do técnico Rogério Ceni.

Com este objetivo claro, o Rubro-Negro abre o placar cedo, logo aos 2 minutos, quando Bruno Henrique faz de cabeça após boa trama com o uruguaio Arrascaeta.

E o segundo não demora a sair. Aos 26 minutos Vitinho lança o chileno Isla, que cruza rasteiro para Arrascaeta chegar batendo de chapa.

O Flamengo continua dono do confronto, mas só chega ao terceiro na etapa final, quando aos 29 minutos o lateral Renê faz bonito gol após boa trama do ataque Rubro-Negro.

Nos acréscimos, o meia Mattheus (filho do ex-jogador Bebeto) faz o de honra do Coritiba. Mas o time carioca já tinha garantida a vitória e a ponta da classificação.

Triunfo do Furacão

Quem também venceu pela Série A em jogo que começou às 19h deste sábado foi o Athletico-PR, que, na Arena da Baixada, superou o Santos por 1 a 0. O zagueiro Thiago Heleno marcou o único gol da partida aos 29 minutos do segundo tempo.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.