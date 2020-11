Futsal: Magnus goleia Votorantim e está na semifinal da Liga Nacional

O Magnus se tornou o primeiro semifinalista da Liga Nacional de Futsal (LNF) após derrotar o Votorantim por 6 a 2 neste sábado (21) no jogo de volta das quartas de final da competição, disputado no Ginásio Poliesportivo Professor João Carlos de Camargo, em Votorantim (SP).

Na partida de ida, as equipes ficaram empatadas em 3 a 3.

No confronto deste sábado o Magnus confirmou todo o seu favoritismo, pois é o time de melhor campanha, melhor ataque e tem o artilheiro da competição, Rodrigo.

A equipe de Sorocaba garantiu o triunfo graças a gols de Leozinho, Pedrinho, Ricardinho, Kevin e do artilheiro Rodrigo (duas vezes). Já Humberto e Biel descontaram para o Cascavel.

O adversário do Magnus será o vencedor do confronto entre Praia Clube e Tubarão, partida que acontece no próximo domingo, a partir das 18h (horário de Brasília), e que terá transmissão ao vivo da TV Brasil.