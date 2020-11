Brasiliense supera Gama pelo Brasileirão da Série D

Até o jogo deste sábado (21), o equilíbrio do confronto Verde-Amarelo era total. Eram 21 empates e 21 vitórias para cada lado, mas agora quem domina este clássico é o Brasiliense. O Jacaré triunfou por 3 a 0 sobre o Gama pela 13ª rodada do grupo 6 da Série D do Campeonato Brasileiro no estádio Elmo Serejo Farias, também conhecido como Serejão ou Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). O clássico foi transmitido ao vivo pela TV Brasil. Com o resultado, a equipe amarela assume a ponta da tabela do grupo 6 com 31 pontos deixando o rival logo atrás com 30, mas os dois times já estão classificados para a próxima fase da competição.

O primeiro tempo teve domínio do Brasiliense, e a equipe do treinador Edson Souza soube traduzir a boa atuação em gols. O primeiro saiu aos 33, quando Zé Love escorou de cabeça e encontrou Jefferson Maranhão sozinho pela direita. O atacante avançou e chutou cruzado para inaugurar o placar. Dois minutos depois, um golaço de Luquinhas, que acertou um sem pulo e balançou mais uma vez as redes do Periquito.

A segunda etapa começou com o Gama tentando reagir. Esquerdinha é derrubado dentro da grande área, mas o árbitro não marca a penalidade. Aos 6, Nunes recebe livre na pequena área, demora a bater e a defesa consegue jogar a bola para escanteio. Quem não desperdiçou a chance foi Zé Love. Aos 33 anos, o ex-jogador do Santos cabeceou e o goleiro Rodrigo Calaça não conseguiu evitar o terceiro gol do Brasiliense.

Na próxima rodada, última antes da fase mata-mata, o Gama recebe o Atlético-BA no Bezerrão. Já o Jacaré vai a Minas Gerais enfrentar o Caldense. As duas partidas acontecerão, às 16h, na próxima sexta (27).

Outros resultados da Série D:

Jacyoba 0 x 6 ABC

Real Noroeste 3 x 1 Águia Negra

Aparecidense 3 x 2 Vitória

Tupynambás 1 x 0 Palmas

Portuguesa-RJ 0 X 0 Ferroviária

Pelotas 4 x 3 Novorizontino

Tubarão 1 x 1 Caxias do Sul

Ji-Paraná 1 x 0 Vilhenense

União Rondonópolis 1 x 2 Goiânia

Nacional-PR 4 x 0 Toledo

Veja a classificação atualizada da Série D do Brasileiro.