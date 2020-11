Brasileiro: mesmo com 0 a 0, Vasco deixa a zona do rebaixamento

Em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro disputado nesta quinta-feira (19) no estádio de São Januário, o Vasco ficou no 0 a 0 com o Fortaleza. O resultado foi bom para a equipe carioca, que deixou a zona do rebaixamento.

Fomos até São Januário, jogamos muito bem, dominamos a partida, mas não conseguimos marcar. Merecíamos melhor sorte e, apesar de não ter sido o resultado que queríamos, todo ponto é importante, principalmente, fora de casa. Vamos voltar a vencer! pic.twitter.com/7YeB9iIb56 — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) November 19, 2020

Mesmo jogando em casa, a equipe comandada pelo técnico português Ricardo Sá Pinto teve grandes dificuldades de segurar a igualdade diante do tricolor cearense. Com este resultado a equipe de São Januário alcançou a 16ª posição com 23 pontos. Já o Fortaleza chegou à 12ª posição com 25 pontos.

Desfalque por covid

A equipe carioca foi prejudicada demais pelo desfalque de seu principal articulador de jogadas, o meia argentino Martín Benítez, que testou positivo para o novo coronavírus antes da partida.

Próximos compromissos

O Vasco volta a entrar em campo pelo Brasileiro no próximo domingo, quando enfrenta o São Paulo no Morumbi, no mesmo dia o Fortaleza mede forças com o Botafogo no Nílton Santos.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.