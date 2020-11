Calderano é eliminado na estreia da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Na madrugada deste sábado (14), no horário de Brasília, o mesatenista Hugo Calderano, quarto cabeça de chave do torneio, acabou eliminado logo na estreia na Copa do Mundo da modalidade, em Weihai (China).

Sexto colocado no ranking mundial, o brasileiro foi superado pelo sul-coreano Jeoung Youngsik, 14º do ranking, por 4 sets a 2 (parciais de 11-8, 14-16, 11-9, 10-12, 12-2, 11-7).

Com a vitória, o coreano avança às quartas de final e terá pela frente ou o japonês Koki Niwa ou outro coreano Jang Woojin.

Para o carioca, de 24 anos, resta focar as suas atenções no ITTF Finals. O torneio vai reunir os 16 melhores colocados no ranking mundial no próximo fim de semana (19 a 22), em Zhengzhou, na China.