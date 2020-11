Campo Mourão-PR e Magnus-SP empatam sem gols nas oitavas da LNF

Terminou em 0 a 0 o confronto entre Campo Mourão-PR e Magnus Futsal-SP, o primeiro duelo das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF), na tarde desta quarta-feira (4). A partida, disputada na Arena da Universidade UTFPR, foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Os donos da casa abriram o jogo partindo para cima da equipe de Sorocaba (SP), que chegou na etapa eliminatória credenciado pela melhor campanha do torneio. Nos cinco primeiros minutos, os paranaenses tiveram quatro boas chances de gol. As melhores vieram com o ala Luiz Fernando e com o pivô Sinoê. Dois chutaços que explodiram no travessão do goleiro Djony. Depois da pressão inicial, a partida ficou mais parelha, com as equipes se alternando em bons ataques. Mas o placar se manteve fechado até o intervalo.

"A gente sabia que o mata-mata seria diferente. A nossa preparação já foi focada nesse tipo de jogo. Sofremos no início, mas depois conseguimos ajustar um pouco. Agora falta acertar no ataque para sair daqui com a vitória", disse Rodrigo, artilheiro do Magnus-SP e da LNF com nove gols.

Na saída para o intervalo, Deivid, goleiro do Campo Mourão, ainda alimentava esperanças de mudar o placar. "Precisamos do resultado. A voltá lá vai ser muito difícil. O nosso técnico tentou colocar em prática uma estratégia de jogarmos um pouco mais com o goleiro e tivemos um pouco de azar com aquelas bolas na trave. Mas é seguir buscando que uma hora ela vai entrar", revelou.

Mas não foi o que ocorreu. Na etapa final, foram os goleiros que se destacaram com grandes defesas. Deivd, que faz a segunda temporada no Campo Mourão, evitou gols usando o peito, com os dois pés e até mesmo com a ponta dos dedos para garantir o empate.

No final do jogo, o pivô Sinoê do Campo Mourão admitiu que a decisão segue aberta. "Nós fizemos um bom primeiro tempo. Na etapa final, caímos um pouco. Mas a gente tem condições de sair com a vaga lá de São Paulo", disse o atleta de 36 anos.

O ala Leandro Lino do Magnus alertou que o local do jogo e a campanha não garantem vaga. "Independentemente de jogarmos em casa a decisão, tudo pode acontecer. A gente sabe que aquilo que passou na fase anterior não conta muito. Agora é seguir focado. Vamos trabalhar para sair com a classificação no sábado", finalizou.

Os times voltam a ser enfrentar no próximo sábado (7), às 13h15 (horário de Brasília), no Ginásio Poliesportivo Professor João Carlos de Camargo, na cidade de Votorantim (SP). O duelo definirá quem avança às quartas de final da LNF. Um novo empate leva a decisão à prorrogação. Pela melhor campanha na fase classificatória, o Magnus-SP tem a vantagem de se classificar com um novo empate nos dez minutos extras.

