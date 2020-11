CBF confirma semifinais do Brasileirão Feminino para domingo, em SP

A luta para assegurar presença na final na final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 A (primeira divisão) começa no próximo domingo (8), com os jogos de ida das semifinais. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira as datas e horários das partidas. As primeiras equipes a entrar em campo serão São Paulo e Avaí/Kinderman, na Arena Barueri, às 18h (horário de Brasília), jogo que será transmitido ao vivo pela conta oficial da CBF no Twitter. Na sequência, a partir das 20h, tem derby paulista: Palmeiras e Corinthians duelam no Allianz Parque.

Datas, locais, horários: CBF divulga tabela da semifinal do Brasileiro Feminino A-1 >> https://t.co/IyiLVrKsPi pic.twitter.com/jHVzwzTlXt — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 4, 2020

As partidas de volta começam no dia 14 de novembro (sábado), em Florianópolis (Santa Catarina). O primeiro finalista do Brasileirão Feminino deste ano sairá do confronto entre Avai/Kindermann e São Paulo, no Estádio da Ressacada, a partir das 14h (horário de Brasília), com transmissão exclusiva no Twitter da CBF.

Em virtude das eleições municipais em 15 de novembro (domingo), a CBF programou para 16 de novembro (segunda-feira), às 19h, a última partida das semifinais, o clássico Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, na capital paulista.

