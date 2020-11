LNF adia primeiro jogo da semifinal entre Tubarão e Magnus

A Liga Nacional de Futsal (LNF) anunciou nesta quinta-feira (26) que a partida entre Tubarão e Magnus, válida pelas semifinais da competição, foi adiada em razão do aumento do número de casos do novo coronavírus (covid-19) em Santa Catarina.

Aumento dos casos de covid em Santa Catarina adiam jogo entre @MagnusFutsal e @tubaraofutsalof pela semifinal da #LNF2020https://t.co/9EnVOe1osS — LNF (@lnfontime) November 26, 2020

Inicialmente, a partida estava programada para acontecer no próximo domingo (29) na Arena Multiuso Prefeito Estêner Soratto da Silva, em Tubarão (SC).

“De acordo com último levantamento divulgado pela secretaria de saúde de Santa Catarina, 13 das 16 regiões do estado estão classificadas como gravíssimas e em alto risco de contaminação. Por isso, a direção da Liga Nacional de Futsal optou pelo adiamento da partida”, diz a nota da LNF.

Há pouco tempo, a partida entre Carlos Barbosa e Corinthians, válida pelas quartas de final da competição, foi adiada após o time gaúcho ter 15 casos positivos da doença no elenco. O confronto foi remarcado para a próxima quarta (2).