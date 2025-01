TikTok anuncia restauração do serviço nos EUA após fala de Trump 

O TikTok informou neste domingo (19) que está restaurando seu serviço depois que o presidente eleito Donald Trump afirmou que ressuscitaria o acesso ao aplicativo nos Estados Unidos quando retornasse ao cargo na segunda-feira (20).

A declaração veio depois que os usuários dos EUA relataram conseguir acessar o site de propriedade chinesa, enquanto o aplicativo TikTok, muito mais amplamente utilizado, ainda não parece estar imediatamente disponível.

“Em acordo com nossos provedores, o TikTok está em processo de restauração do serviço”, disse o TikTok em um comunicado no qual agradeceu a Trump por "fornecer a clareza e a garantia necessárias aos nossos provedores de serviços de que eles não sofrerão penalidades por fornecer o TikTok a mais de 170 milhões de norte-americanos e permitir que mais de 7 milhões de pequenas empresas prosperem".

O TikTok parou de funcionar para seus 170 milhões de usuários norte-americanos no final do sábado (18), antes que uma lei que o fechou por motivos de segurança nacional entrasse em vigor neste domingo.

As autoridades norte-americanas haviam alertado que, sob a empresa-mãe chinesa ByteDance, havia o risco de os dados dos norte-americanos serem usados indevidamente.

Trump disse que “estenderia o prazo antes que as proibições da lei entrassem em vigor, para que possamos fazer um acordo para proteger nossa segurança nacional”.

“Eu gostaria que os Estados Unidos tivessem uma posição de propriedade de 50% em uma joint venture”, escreveu ele na rede social Truth Social.

