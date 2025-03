Astronautas da Nasa retornam à Terra após longa missão

Os astronautas da Nasa Butch Wilmore e Suni Williams retornaram à Terra em uma cápsula da SpaceX nessa terça-feira (18) com um pouso suave na costa da Flórida. Eles voltam nove meses após defeito em sua nave Boeing Starliner atrapalhar o que era para ser uma estadia de uma semana na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

O retorno encerra uma missão espacial prolongada, repleta de incertezas e problemas técnicos, e transformou um raro exemplo de planejamento de contingência da Nasa, a agência espacial norte-americana -- e as últimas falhas da Starliner -- em um espetáculo global.

Wilmore e Williams, dois astronautas veteranos da Nasa e pilotos de teste aposentados da Marinha dos Estados Unidos (EUA), foram lançados ao espaço como a primeira tripulação da Starliner em junho para o que se esperava ser uma missão de teste de oito dias. Mas problemas com o sistema de propulsão da Starliner levaram a atrasos em cascata em seu retorno para casa, culminando com a decisão da Nasa de levá-los de volta em uma nave da SpaceX neste ano, como parte do cronograma de rotação de tripulação da agência.

No início dessa terça-feira, Wilmore e Williams entraram em sua espaçonave Crew Dragon junto com outros dois astronautas e desacoplaram da ISS à 2h05 (horário de Brasília) para embarcar em uma viagem de 17 horas para a Terra, despedindo-se dos outros sete astronautas da estação.

A tripulação de quatro pessoas, formalmente parte da missão de rotação de astronautas Crew-9 da Nasa, reentrou na atmosfera da Terra por volta das 18h45 ET. Usando a atmosfera e dois conjuntos de paraquedas, a nave reduziu sua velocidade orbital de aproximadamente 17 mil milhas por hora para suaves 17 milhas por hora no pouso, que ocorreu a cerca de 50 milhas da costa do Golfo da Flórida dez minutos depois, sob céu limpo.

"Que viagem", disse o astronauta da Nasa Nick Hague, comandante da missão Crew-9 dentro da cápsula Dragon, ao controle da missão, momentos após mergulhar na água.

A cápsula da tripulação foi içada para fora da água em um barco. Os astronautas são levados em um avião da Nasa para seus alojamentos de tripulação no Centro Espacial Johnson da agência em Houston. Eles passarão por exames de saúde, segundo a rotina de retorno de astronautas, antes que os cirurgiões de voo da Nasa disserem que eles podem voltar para suas famílias.

A missão chamou a atenção do presidente dos EUA, Donald Trump, que, ao assumir o cargo em janeiro, pediu um retorno mais rápido de Wilmore e Williams e alegou, sem provas, que o ex-presidente Joe Biden os "abandonou" na ISS por motivos políticos.

O presidente executivo da SpaceX, Elon Musk, um conselheiro próximo de Trump, também apelou por um retorno mais rápido.

Viver no espaço por meses pode afetar o corpo humano de várias maneiras, levando desde a atrofia muscular até uma possível deficiência visual.

Wilmore e Williams permaneceram 286 dias no espaço - mais do que a duração média de seis meses da missão na ISS, mas muito aquém do recordista americano Frank Rubio. Seus 371 dias contínuos no espaço, que terminam em 2023, foram o resultado inesperado de um vazamento de líquido refrigerador em uma espaçonave russa.

(Reportagem de Joey Roulette; reportagem adicional de Greg Torode em Hong Kong)