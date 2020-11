Mesmo com vitória, Bruno Soares é desclassificado do ATP Finals

O tenista Bruno Soares e o croata Mate Pavic derrotaram nesta sexta-feira (20) o australiano John Peers e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (2), 6/3 e 10/8. Porém, o resultado não foi suficiente para a equipe do brasileiro avançar para as semifinais do ATP Finals, competição que reúne as oito melhores parcerias de 2020 em Londres (Inglaterra).

Huge win 🙌@BrunoSoares82 & Mate Pavic edge closer to the #NittoATPFinals semi-finals.



Pavic/Soares will play in Saturday's SFs as 2nd-place finisher in Group Bob Bryan unless Melzer/Roger-Vasselin d. Granollers/Zeballos in 2 sets. pic.twitter.com/bM02o1haM9 — ATP Tour (@atptour) November 20, 2020

Para alcançar a vaga na próxima vaga da competição, Bruno e Pavic teriam que vencer e torcer para que Melzer e Vasselin superassem Granollers e Zeballos. Porém, como os já classificados Granollers e Zeballos abandonaram o confronto por causa de lesão do primeiro, a dupla do brasileiro acabou sendo prejudicada.

Fim da dupla

Assim, a vitória desta sexta teve um gosto agridoce, pois não garantiu a classificação para as semifinais do ATP Finals. Além disso, este foi o último jogo da dupla de Bruno Soares e Mate Pavic. Isto porque o croata decidiu encerrar a parceria com o brasileiro, que já tem companheiro definido para a próxima temporada, o britânico Jamie Murray.