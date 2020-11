Morre aos 69 anos o jornalista Fernando Vanucci

Morreu hoje (24) em São Paulo o radialista, apresentador de televisão e jornalista especializado na cobertura de esportes, Fernando Vanucci, aos 69 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Vanucci iniciou sua carreira na Rádio Sociedade Triângulo Mineiro, em Uberaba (MG). Em 1977, transferiu-se para a TV Globo, onde apresentou vários telejornais, com o Globo Repórter, Esporte Espetacular e os Gols do Fantástico.

Ainda não foi divulgado onde ocorrerá o velório.

Homenagens de equipes de futebol

A morte do experiente jornalista foi lamentada por várias equipes do país. O Vasco, por exemplo, enviou uma mensagem de pêsames aos familiares de Vanucci.

O CRVG recebe com tristeza a notícia do falecimento do jornalista e comentarista Fernando Vanucci. Desejamos muita força aos amigos e familiares neste momento. pic.twitter.com/baMwhVXbCE — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 24, 2020

Já o Corinthians, em sua homenagem, lembrou o famoso bordão do comunicador (Alô você), com o qual iniciava as transmissões esportivas.

O Corinthians lamenta o falecimento do jornalista Fernando Vanucci. O apresentador de TV e rádio marcou época com o bordão "Alô, você!" na abertura de seus programas, entre outras marcas registradas. Ele tinha 69 anos. Nossos sentimentos aos parentes e amigos. #Luto pic.twitter.com/G3L8R8Tin2 — Corinthians (@Corinthians) November 24, 2020

* Atualizado às 19h45 com homenagens de clubes de futebol.