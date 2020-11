Não há desculpas para fragilidades do Real Madrid, diz Zidane

Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, disse que seu time não pode se esconder atrás das decisões do árbitro ou de suas lesões e doenças depois da derrota de 4 x 1 para o Valência neste domingo (8).

O Real concedeu três pênaltis pela primeira vez em sua história, todos eles conferidos por Carlos Soler, e Raphael Varane ainda fez um gol contra depois de Karim Benzema colocar os campeões na frente.

Zidane teve que se virar sem seis jogadores, já que o meio-campista Casemiro e Eden Hazard, contratado por um valor recorde, foram diagnosticados com o novo coronavírus (covi-19), mas disse que nada desculpa o desempenho do clube.

"Podemos procurar mil desculpas e qualquer um pode encontrar qualquer razão que quiser para explicar isto, mas não deveríamos estar procurando desculpas, todos no elenco são jogadores do Real Madrid", disse.

O treinador criticou a equipe por reagir tão mal depois que Soler empatou após o gol inicial de Benzema."Jogamos bem na primeira meia hora, mas o jogo mudou completamente depois que eles empataram. Isto nos aconteceu várias vezes, e não gosto disso."

Já o goleiro Thibaut Courtois achou que seu time teve azar. "Estávamos muito motivados para vencer o jogo no intervalo, mas tive que fazer uma defesa assim que o segundo tempo começou e depois concedemos dois pênaltis", disse. "Acho que [o atacante do Valência] Maxi Gomez fez falta em Marcelo, mas Maxi gritou mais alto e eles deram pênalti. Também houve uma falta em Asensio, estávamos falando disso no vestiário, mas não dá para mudar nada no vestiário".