Salah testa positivo para covid-19 na véspera de jogo do Egito

O atacante do Liverpool Mohamed Salah testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) na véspera da partida do Egito contra o Togo, pelas eliminatórias da Copa Africana da Nações, informou a Federação Egípcia de Futebol nesta sexta-feira (13).

"O exame conduzido na missão da nossa seleção principal de futebol mostrou o nosso jogador Mohamed Salah, estrela do Liverpool, com o coronavírus, depois que seu teste voltou positivo", disse a federação em sua página no Facebook. "O jogador não sofre com quaisquer sintomas. Os outros membros do time tiveram testes negativos. Salah passou pelo protocolo médico depois de avaliação da coordenação da equipe médica com seu clube na Inglaterra. Além disso, ele está isolado em seu quarto e também isolando todos seus contatos."

A federação disse que o jogador passará por novos exames nas próximas horas.