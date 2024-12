Prêmio Rádio MEC anuncia os vencedores de 2024

A Rádio MEC anunciou nesta quarta-feira (4), em um programa especial, os vencedores do 21º Prêmio Rádio MEC. A iniciativa tem valorizado, desde os anos 1960, novos talentos no cenário da música clássica, instrumental e para a infância, além da produção radiofônica. As obras escolhidas pelo público e pelo júri especializado passam por etapas de votação popular e tocam na programação da emissora pública.

Em 2024, o Prêmio Rádio MEC recebeu 470 composições de todas as regiões do país, além da inscrição de dez programas de rádio. Pela primeira vez, o prêmio abriu inscrições para produtores de programas de rádio. A intenção foi democratizar o acesso à grade da emissora e também ampliar o repertório de conteúdos.

O evento de hoje premiou composições e os intérpretes premiados pelo júri especializado e a melhor obra escolhida por voto popular nas categorias música para a infância, instrumental e clássica. No total, foram entregues nove prêmios musicais.

A cerimônia organizada pela emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) teve diversos números musicais, e foi apresentada por Bia Aparecida e Sidney Ferreira. A iniciativa também celebrou os 90 anos do maestro Isaac Karabtchevsky, homenageado desta edição do concurso.

Confira a lista de vencedores do 21º Prêmio Rádio MEC

Melhor Música para Infância

Criança é passarim

Autoria: Ana Catarina Leão, Nara Santos e Rosenilha Fajardo

Intérprete: Banda Meu Quintal

UF: PB

Melhor Intérprete Música para Infância

Virei Tamanduá

Autoria: Toni Costa e Fréd Góes

Intérpretes: Toni costa e Lulu Mariz

UF: RJ

Melhor Música para Infância – Voto Popular

Voa voa gralha azul

Autora: Juliani Carla Ribeiro

Intérprete: Banda Casa Cantante

UF: PR

Melhor Música Instrumental

Rendeira

Autoria: Inês Assumpção

Intérpretes: Inês Assumpção, Zeca Assumpção, Gabriel Bruce, Feldeman Oliveira, Luiz

Gabriel e Welbert Dias

UF: RJ

Melhor Intérprete Música Instrumental

Silvestre - 1. Sariguê, 2. Sagui

Autor: Walter Ribeiro

Intérpretes: Sammy Fuks, Daniel Albuquerque e Nora Fortunato

UF: RJ

Melhor Música Instrumental – Voto Popular

Silvestre - 1. Sariguê, 2. Sagui

Autor: Walter Ribeiro

Intérpretes: Sammy Fuks, Daniel Albuquerque e Nora Fortunato

UF: RJ

Melhor Música Clássica

Teotihuacan Para Orquestra

Autoria: Andersen Viana

Intérprete: Orquestra Sinfônica De Minas Gerais. Regência Ligia Amadio

UF: MG

Melhor Intérprete Música Clássica

Teotihuacan Para Orquestra

Autoria: Andersen Viana

Intérprete: Orquestra Sinfônica De Minas Gerais. Regência Ligia Amadio

UF: MG

Melhor Música Clássica – Voto Popular

Recercare e Tango Para Santa Fé Op. 25

Autor: Ivan Lyran

Intérpretes: Jovana Trifunovic (Violino) e João Carlos Ferreira Leite Júnior (Viola)

UF: MG

Melhor Programa para Infância

Programa Maritaca

Proponente: Mariana Piza

UF: SP

Melhor Programa de Música Instrumental

Sala Vip Brasil Instrumental

Proponente: Henrique Fernandes

UF: RJ

Melhor Programa de Música Clássica

PAUTA MUSICAL - Um Passeio pela Magia da Música Erudita

Proponente: Ana Lucia Andrade

UF: DF